M!LK塩崎太智、“憧れの番組”に出演果たす 青はっぴ姿で共演者と“滅ポーズ”披露「嬉しそうな太ちゃんが可愛すぎて」「お祭り男似合いすぎ」
5人組ダンスボーカルグループ・M!LKの塩崎太智（※崎=たつさき、25）が14日、自身のインスタグラムを更新。同日に放送された日本テレビ系『世界の果てまでイッテQ！』（毎週日曜 後7：58）に出演し、タレント・宮川大輔（53）とともにカナダ・サレーで開かれた大人気フードフェスに参加。体を張って“大食い”に挑む姿は視聴者やファンから大きな反響を呼んだ。
【写真】「嬉しそう」“お祭り男”のはっぴで宮川大輔と“滅ポーズ”2ショットの塩崎太智
投稿では、「小さい頃から見ていたイッテQ お祭り男に出れる日が来るなんて!!もう、滅すぎて滅」とうれしさいっぱいにつづり、“お祭り男”の青はっぴ姿で宮川と笑顔で“滅ポーズ”の2ショットや、実際に大食いに挑戦する様子、私服姿で現地の絶景をバックにしたオフショットなどを披露、
この投稿にファンからは「宮川大輔さんと横に並べて嬉しそうな太ちゃんが可愛すぎてほんまにこっちまで嬉しかったしすごく尊かったです」「3枚目だいちゃんの顎が滅してる笑笑」「3枚目好きすぎる 笑笑」「投稿の写真全部太智くんらしさ全開で可愛すぎます」「1、2、3枚目からの4枚目の差すごすぎて風邪ひくWWWWWWWWWWWWWWWW」「念願のイッテQに出演できて、ほんとによかったね」「お祭り男似合いすぎ!!」などのコメントが寄せられている。
【写真】「嬉しそう」“お祭り男”のはっぴで宮川大輔と“滅ポーズ”2ショットの塩崎太智
投稿では、「小さい頃から見ていたイッテQ お祭り男に出れる日が来るなんて!!もう、滅すぎて滅」とうれしさいっぱいにつづり、“お祭り男”の青はっぴ姿で宮川と笑顔で“滅ポーズ”の2ショットや、実際に大食いに挑戦する様子、私服姿で現地の絶景をバックにしたオフショットなどを披露、