◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組 日本２―２オランダ（１４日、ダラス競技場）

ＦＩＦＡランク１８位の日本代表が、同８位のオランダと２―２で引き分けた試合で、ＭＦ久保建英が左膝を痛めて途中交代。試合後、車いすで会場を後にした。Ｆ組１次リーグ第２戦のチュニジア戦（日本時間２１日、メキシコ・モンテレイ）に向けて、状態が心配される。

久保は先発したオランダ戦では左サイドからのパスで、後半１２分のＭＦ中村敬斗（Ｓランス）の得点を演出。しかし、後半２５分過ぎに、相手選手と接触して左膝を痛めるアクシデントに見舞われ、自ら交代をベンチに要求した。膝付近をさすりながら一度、ピッチを離れて治療を行おうとしたが、バツ印をつくってプレー続行不可能をベンチに伝え、無念の表情で後半３０分に途中交代。足を引きずりながら、ベンチに下がっていた。

森保一監督は試合後の会見で、久保について「まだ詳細は、メディカルから報告は聞いてないですが、できれば軽傷であることを願ってます」と語った。一方で、チーム関係者は「スムーズに歩行できる状態ではない。ドクター、メディカルチェック中です」と説明。取材エリアには姿を見せなかった。