歌舞伎俳優の中村橋之助が１４日、テレビ朝日系「新婚さんいらっしゃい！」に、新妻・能條愛未とともに出演。母・三田寛子から厳しく言われた金銭感覚について振り返った。

この日は５月末に盛大な結婚披露宴を行ったばかりの２人。収録時は披露宴前だったが、出会いからプロポーズまでの経緯などを楽しそうに振り返った。

橋之助は、指輪をプレゼントしようと思い、「どんなのがいい？」と聞いたものの、指輪の値段など全く知らなかったことから、「これはちゃんと計画を持っていかないと買えない…」と決意。

実は母の三田寛子が「金銭感覚が厳しい」人だったといい「使うべきところはちゃんと使いなさい。でも使うべきではないところはよくないと」とメリハリを重視していたという。

そのため「ぼくは中学生からお小遣いは領収書だったんです」と驚きのお小遣い事情を告白。「母と毎月の交換ノートがあって。そこに項目を書いて。Ｓｕｉｃａ（スイカ）２０００円とか書くと母が認めると。認められないと（お金は）返ってこない。経費として（認められない）」と説明した。

これに藤井隆は「めちゃめちゃ正しくない？」と驚くと、橋之助は「大人になって感謝した。使い所が分かるようになった。だからキチッと準備をして買おうと」と、母に感謝していた。