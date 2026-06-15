負傷離脱の遠藤航が日本代表にエール「よく追いついた」「次勝とう」 試合前には炎マークで鼓舞
負傷の影響により『FIFAワールドカップ2026』に挑む日本代表から離脱したMF遠藤航が自身の公式Xアカウント（@wataru0209）を更新。オランダ代表と引き分けた日本にエールを送った。
日本代表は日本時間の15日、『FIFAワールドカップ2026』のグループステージ第1節でオランダ代表と対戦。常にリードを許す苦しい展開ながら、2度のビハインドを追いついて2−2の引き分けに持ち込み、貴重な勝ち点1を手にした。
試合後、遠藤は「よく追いついた（拍手の絵文字）次勝とう（炎の絵文字）」というメッセージを投稿。北米の地で奮闘したチームメイトたちにエールを送った。また、試合前には先発メンバーを発表したサッカー日本代表の公式アカウント（@jfa_samuraiblue）に炎のマークを3つつけて引用投稿していた。
日本代表は日本時間の15日、『FIFAワールドカップ2026』のグループステージ第1節でオランダ代表と対戦。常にリードを許す苦しい展開ながら、2度のビハインドを追いついて2−2の引き分けに持ち込み、貴重な勝ち点1を手にした。
【画像】遠藤航がXで日本代表にエール
よく追いついた👏— 遠藤 航 (Wataru Endo) (@wataru0209) June 14, 2026
次勝とう🔥