BLACKPINKリサ、W杯開幕式での“超ミニ”衣装姿に反響「圧巻の美脚」「次元が違う美しさ」
【モデルプレス＝2026/06/15】BLACKPINK（ブラックピンク）のリサ（LISA）が6月14日、自身のInstagramを更新。真っ白な衣装姿を公開し反響を呼んでいる。
【写真】29歳世界的スター「脚長すぎて完璧」美脚全開の“超ミニ”衣装姿
リサは「GOALS この舞台に参加できて光栄です！」と英語でつづり、写真を投稿。サッカー・ワールドカップ（W杯）、米ロサンゼルスでの開幕式でパフォーマンスを披露した際の衣装を公開した。編み上げロングブーツに、サイドにリボンのついたタイトなショート丈のボトムス、肩の部分がシースルーになったショート丈のトップスで、スラリとしたスタイルが際立つ、オールホワイトのパンク風のコーディネートとなっている。
この投稿には「脚長すぎて完璧」「白い衣装が神々しい」「圧巻の美脚」「全身バランスが芸術品」「まさに女神降臨」「あの衣装を着こなせるのはリサしかいない」「圧倒的オーラにため息」「次元が違う美しさ」などと話題となっている。（modelpress編集部）
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【写真】29歳世界的スター「脚長すぎて完璧」美脚全開の“超ミニ”衣装姿
◆リサ、W杯開幕式のホワイトコーデで美スタイル披露
リサは「GOALS この舞台に参加できて光栄です！」と英語でつづり、写真を投稿。サッカー・ワールドカップ（W杯）、米ロサンゼルスでの開幕式でパフォーマンスを披露した際の衣装を公開した。編み上げロングブーツに、サイドにリボンのついたタイトなショート丈のボトムス、肩の部分がシースルーになったショート丈のトップスで、スラリとしたスタイルが際立つ、オールホワイトのパンク風のコーディネートとなっている。
◆リサの投稿に反響
この投稿には「脚長すぎて完璧」「白い衣装が神々しい」「圧巻の美脚」「全身バランスが芸術品」「まさに女神降臨」「あの衣装を着こなせるのはリサしかいない」「圧倒的オーラにため息」「次元が違う美しさ」などと話題となっている。（modelpress編集部）
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