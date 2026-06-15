税込110円の「ジャンボとろサーモン」や値段そのままで約2倍サイズになった「倍切り!うなぎの蒲焼き」など【スシローの日2026第二弾】

あきんどスシローは、6月に創業月を迎えたことを記念し、『感謝一杯。腹一杯。スシローの日2026第二弾』を6月15日から全国のスシローで開催する。

「ジャンボとろサーモン」(税込110円〜)や値段そのままで通常の約2倍サイズにした「倍切り!うなぎの蒲焼き」(税込180円〜)、3つの味わいを1皿で楽しめる3貫盛りなどをラインアップする。

販売期間:2026年6月15日〜6月30日

※いずれも販売予定総数が完売次第終了。

【スシローの日2026第二弾 商品画像はこちら】

◆ジャンボとろサーモン

価格:税込110円〜

販売予定総数:361万食

◆倍切り!うなぎの蒲焼き

価格:税込180円〜

販売予定総数:242万食

◆サラダ3貫盛り

盛り合わせ内容:かに風サラダ、コーン、ツナサラダ

価格:税込120円〜

販売予定総数:55万食

◆肉のチーズマヨ炙り3貫盛り

盛り合わせ内容:ハンバーグ、グリルチキン、牛塩カルビ

価格:税込200円〜

販売予定総数:55万食

◆アボカドオニオンマヨ3貫盛り

盛り合わせ内容:サーモン、えび、生ハム

価格:税込260円〜

販売予定総数:62万食

◆貝づくし5貫盛り

盛り合わせ内容:蒸し帆立貝柱 焦がし醤油、ボイルはまぐり 甘だれがけ、天然つぶ貝、大赤貝 梅しそかつお、タイラギ貝

価格:税込680円〜

販売予定総数:27万食

◆特大えび天巻 特製マヨソースがけ

価格:税込450円〜

販売予定総数:10万食

◆天然あかすえび包み

価格:税込120円〜

販売予定総数:32万食

◆モッツァレラチーズ天ぷら 塩はちみつがけ

価格:税込300円〜

販売予定総数:46万食

◆プリンアラモードパフェ

価格:税込380円〜

販売予定総数:18万食