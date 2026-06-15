税込110円の「ジャンボとろサーモン」や値段そのままで約2倍サイズになった「倍切り!うなぎの蒲焼き」など【スシローの日2026第二弾】
あきんどスシローは、6月に創業月を迎えたことを記念し、『感謝一杯。腹一杯。スシローの日2026第二弾』を6月15日から全国のスシローで開催する。
「ジャンボとろサーモン」(税込110円〜)や値段そのままで通常の約2倍サイズにした「倍切り!うなぎの蒲焼き」(税込180円〜)、3つの味わいを1皿で楽しめる3貫盛りなどをラインアップする。
販売期間:2026年6月15日〜6月30日
※いずれも販売予定総数が完売次第終了。
価格:税込110円〜
販売予定総数:361万食
価格:税込180円〜
販売予定総数:242万食
盛り合わせ内容:かに風サラダ、コーン、ツナサラダ
価格:税込120円〜
販売予定総数:55万食
盛り合わせ内容:ハンバーグ、グリルチキン、牛塩カルビ
価格:税込200円〜
販売予定総数:55万食
盛り合わせ内容:サーモン、えび、生ハム
価格:税込260円〜
販売予定総数:62万食
盛り合わせ内容:蒸し帆立貝柱 焦がし醤油、ボイルはまぐり 甘だれがけ、天然つぶ貝、大赤貝 梅しそかつお、タイラギ貝
価格:税込680円〜
販売予定総数:27万食
価格:税込450円〜
販売予定総数:10万食
価格:税込120円〜
販売予定総数:32万食
価格:税込300円〜
販売予定総数:46万食
価格:税込380円〜
販売予定総数:18万食