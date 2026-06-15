【蒼き鋼 重巡洋艦 タカオ】 【蒼き鋼 潜水艦 イ401】 予約開始：6月22日14時 10月 発売予定 価格 重巡洋艦 タカオ：4,950円 潜水艦 イ401：3,850円

アオシマは、プラモデル「蒼き鋼 重巡洋艦 タカオ」と「蒼き鋼 潜水艦 イ401」をそれぞれ10月に発売する。6月22日14時より受注開始を予定しており、価格は「重巡洋艦 タカオ」が4,950円、「潜水艦 イ401」が3,850円。

本製品は、アニメ「蒼き鋼のアルペジオ -アルス・ノヴァ-」より、重巡洋艦「タカオ」と潜水艦「イ401」を1/700スケールでそれぞれプラモデル化したもの。

「蒼き鋼 重巡洋艦 タカオ」は、ブラックライトを当てることで発光する蛍光デカールが付属しており、劇中さながらのバイナルパターンを再現。また、高角砲や機銃は2023年に新規作成したパーツに更新しており、タカオをより精密に再現することができるほか、展示台座が付属している。

「蒼き鋼 潜水艦 イ401」は、ブラックライトを当てることで発光する蛍光デカールが付属しており、劇中を彷彿とさせるようなバイナルパターンの再現が可能となっている。また、手すりやスクリューガード等のプラスチックでは再現しきれないパーツを選択式のエッチングパーツで再現。より精密な再現が可能になっているほか、展示台座が付属している。

「蒼き鋼 重巡洋艦 タカオ」

「蒼き鋼 潜水艦 イ401」

スケール：1/700スケールスケール：1/700スケール

(C) Ark Performance／少年画報社・アルペジオパートナーズ

※画像は試作品です。実際の商品とは異なる場合がございます。

※この商品はプラモデルキットです。組み立てには別途、工具等が必要です。