「火垂るの墓」

(C)野坂昭如/新潮社, 1988

Netflixは、スタジオジブリのアニメーション映画「火垂るの墓」を7月15日より日本国内に配信する。

Netflixでは、2024年9月より日本を除く190以上の国や地域で「火垂るの墓」を独占配信している。昨年の7月にも、初のスタジオジブリ作品の日本国内向け配信として同作を配信していた。

今年は「観て、感じ、考え、表現する」をテーマに、子ども向け感想文ワークショップや、note感想文キャンペーンを実施。作品を観て感じたことや考えたことを表現し、その想いを語り合うことで、作品により深く親しむ機会を創出するという。

「夏がくるたびに物語と向き合う視聴体験を提案するとともに、世代を超えて作品を受け継いでいくためのさまざまな取り組みを展開する」としている。

「火垂るの墓」子ども向け感想文ワークショップ実施日：2026年7月11日（日）対象：小学校高学年（5年生・6年生）詳細URL：https://fansvoice.jp/2026/06/15/grave-of-the-fireflies-ws/主催：Fan's Voice、findits／特別協賛：新潮社、Netflixnote「火垂るの墓」Netflix感想文募集期間：2026年7月15日(水)～2026年8月31日(月)期間中に、ハッシュタグ「#火垂るの墓」および「#Netflix感想文」をつけてnote記事を投稿すると抽選で5名に、Netflixグッズと、新刊書籍『高畑勲と「火垂るの墓」―「幻の脚本」と「７冊の構想ノート」を読み解く』(新潮社)をプレゼント。詳細URL：https://note.com/netflix/n/nd4dc30af4534(7月15日開始)教育を目的とした学校による本作品の上映会の開催について教育目的の本作の鑑賞会をサポートすることを目的とした取り組み。申請フォームを通じて応募することで、新潮社から許諾を得た学校にNetflixでの無料視聴コードを提供する。主催対象: 日本全国の中学校(※商業利用を目的としない、無料の上映会に限る)申請フォームURL：https://forms.gle/9w84yHPEY6rQh8ai8協力：新潮社、Netflix