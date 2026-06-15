TBS・吉村恵里子アナ、生放送で赤面「久しぶりのポロリが出てしまって…」
TBS系情報番組『THE TIME，』（月〜金 前5：20）の公式Xが、11日に更新され、同日の生放送でレギュラーを務める同局・吉村恵里子アナウンサーが、まさかの“ポロリ”をする動画を投稿した。
【動画】「久しぶりのポロリが出てしまって…」…赤面姿がかわいいTBS・吉村恵里子アナ＜一部始終＞
“事件”が起きたのは「脳シャキクイズ」で、「倍にすると分解してしまう植物は？」という問題が出題された。同局・安住紳一郎アナウンサーや江藤愛アナウンサーら出演者が悩むなか、古田敬郷アナウンサーが「私は植物を並べてみて…例えば『チューリップチューリップ』とか『ひまわりひまわり』『うめうめ』とか…」と自身の考え方を発表している最中に、吉村アナは何かをひらめいたようにピンときた顔に。
そっと挙手した吉村アナに、安住アナが「今ので分かった？」と聞くと、「はい」とうなずき、笑顔で「…バラバラ」と自然な流れでまさかのポロリ。すると、吉村アナは顔に手を当て、しまったという表情に。安住アナは「そういうことね、分かっちゃった。分かった人〜？」と聞くと、江藤アナらが挙手し、ヒントを出した古田アナ、小沢光葵アナウンサーが分かっていないという展開に。
小澤アナが「吉村さんがパッと思いついたのはなんでなんですか？」と聞くと、安住アナが「ちょっとね、ポロっと言ったのよ」と説明。吉村アナは恥ずかしそうに顔に手を当て、「久しぶりのポロリが出てしまって…」と赤面。
その後ヒントが出され、小澤アナも何げなく「バラバラ」というと、古田アナが先に気づき、その後小澤アナも「そういうことか！」と気づく展開に。最後は出演者全員で「バラ」と答えた。
動画では、吉村アナの閃きから一転して赤面する様子が端的にまとめられ、この投稿に「完璧に見えて実はドジな所もある吉村さんが、カワイイです」「ポロリヨッシー 可愛すぎるよぉ」「やっちまったなぁー」などのコメントが寄せられている。
【動画】「久しぶりのポロリが出てしまって…」…赤面姿がかわいいTBS・吉村恵里子アナ＜一部始終＞
“事件”が起きたのは「脳シャキクイズ」で、「倍にすると分解してしまう植物は？」という問題が出題された。同局・安住紳一郎アナウンサーや江藤愛アナウンサーら出演者が悩むなか、古田敬郷アナウンサーが「私は植物を並べてみて…例えば『チューリップチューリップ』とか『ひまわりひまわり』『うめうめ』とか…」と自身の考え方を発表している最中に、吉村アナは何かをひらめいたようにピンときた顔に。
小澤アナが「吉村さんがパッと思いついたのはなんでなんですか？」と聞くと、安住アナが「ちょっとね、ポロっと言ったのよ」と説明。吉村アナは恥ずかしそうに顔に手を当て、「久しぶりのポロリが出てしまって…」と赤面。
その後ヒントが出され、小澤アナも何げなく「バラバラ」というと、古田アナが先に気づき、その後小澤アナも「そういうことか！」と気づく展開に。最後は出演者全員で「バラ」と答えた。
動画では、吉村アナの閃きから一転して赤面する様子が端的にまとめられ、この投稿に「完璧に見えて実はドジな所もある吉村さんが、カワイイです」「ポロリヨッシー 可愛すぎるよぉ」「やっちまったなぁー」などのコメントが寄せられている。