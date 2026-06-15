“本田三姉妹”の末っ子でタレント・モデル・フィギュアスケーターの本田紗来さんが6月14日、自身のインスタグラムを更新。

イベント出演時のオフショットを公開しました。



【写真を見る】【 本田紗来 】 「初新潟〜♥」 オフショットに反響 「天使 可愛い♥」「綺麗な瞳♥」「とても良い笑顔」





本田紗来さんは「初新潟〜♥」と、投稿。



続けて「TGC NIIGATA 2026 PRE EVENT supported by 第四北越銀行 ⁡ありがとうございました」と、記しました。





そして「“新潟県五泉市と見附市で作られたニットを使ったファッションショー”ということで、素敵なお衣装を纏いながらファッションショーに参加させて頂けたこと、とても光栄です」と綴ると、写真をアップ。





投稿された画像では、本田紗来さんが青いバンダナに白いニット、青いふわふわスカートを合わせた可憐なスタイルを披露。両手を頬に添えた愛らしいポーズを見せています。青いネックレスを着用し、カメラに向かってVサインを送るショットも印象的です。青と白で統一されたコーデが爽やかな魅力を引き立てています。









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続けて「とっても素敵な思い出が出来ました」「2枚目の写真はお米を食べています」と、お米を食べるポーズを取った写真を添えました。



最後に、本田紗来さんは「来月のTGC新潟も楽しみにしていますっ♡♡」と、その思いを綴っています。



この投稿にファンからは「天使 可愛い♥♥♥♥さらちゃん♥が、新潟に」・「綺麗な瞳♥」・「笑顔がめちゃくちゃ可愛いですね。」・「とても良い笑顔です 美しい」・「天使が舞い降りました」・「洋服、髪長くて可愛い」などの反響が寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】