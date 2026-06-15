【 本田紗来 】 「初新潟〜♥」 オフショットに反響 「天使 可愛い♥」「綺麗な瞳♥」「とても良い笑顔」
“本田三姉妹”の末っ子でタレント・モデル・フィギュアスケーターの本田紗来さんが6月14日、自身のインスタグラムを更新。
イベント出演時のオフショットを公開しました。
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本田紗来さんは「初新潟〜♥」と、投稿。
続けて「TGC NIIGATA 2026 PRE EVENT supported by 第四北越銀行 ありがとうございました」と、記しました。
投稿された画像では、本田紗来さんが青いバンダナに白いニット、青いふわふわスカートを合わせた可憐なスタイルを披露。両手を頬に添えた愛らしいポーズを見せています。青いネックレスを着用し、カメラに向かってVサインを送るショットも印象的です。青と白で統一されたコーデが爽やかな魅力を引き立てています。
続けて「とっても素敵な思い出が出来ました」「2枚目の写真はお米を食べています」と、お米を食べるポーズを取った写真を添えました。
最後に、本田紗来さんは「来月のTGC新潟も楽しみにしていますっ♡♡」と、その思いを綴っています。
この投稿にファンからは「天使 可愛い♥♥♥♥さらちゃん♥が、新潟に」・「綺麗な瞳♥」・「笑顔がめちゃくちゃ可愛いですね。」・「とても良い笑顔です 美しい」・「天使が舞い降りました」・「洋服、髪長くて可愛い」などの反響が寄せられています。
【担当：芸能情報ステーション】