「目が合って…」各地でクマ出没相次ぐ　天橋立では再び目撃情報　これまで確認されていなかった地域でも

全国各地でクマの出没が相次いでいる。岐阜県や京都府などでは人の生活圏に近い場所に出没しており、地域では警戒が強まっている。

各地で相次ぐクマ出没

青森・十和田市で10日午後6時頃に撮影されたのは、大きな体を揺らしながら向かってくるクマだ。

クマは目の前まで来たかと思うと、撮影者の前を横切り、茂みへと姿を消した。

クマは、撮影者が自身の田んぼを確認していた最中に突然現れたという。

撮影者：

目の前に来ただけでも、結構大きく感じるというか、貫禄があった。車に乗っていなかったら、恐怖を感じるというか、冷静にできたのかなというのはある。

岐阜・揖斐川町で11日午前8時20分頃に目撃されたのは、クマがブロック塀の上を悠然と歩く場面だ。パトロールをしていた町の職員が発見したという。

撮影されたクマは体長1mほどの成獣とみられ、9日に町の中心部で確認されたクマと同じ個体の可能性もあるという。

富山・黒部川河口付近でも8日以降、クマの目撃が相次いでいる。

これまでに4件の情報が寄せられ、成獣とみられるクマの足跡も確認されている。

8日に野鳥観察のために河口を訪れていた男性は、突然クマに遭遇した際の様子をこう振り返る。男性によると、「私もクマも目と目が合って、向こうも一瞬止まって、土手を上って逃げていった」という。

クマの目撃は有名観光地でも続いている。

クマ出没で観光地が騒然…

京都・宮津市の天橋立で10日に撮影されたのは、逃げるクマと「おいおら！」と声をあげて追いかける警察官の姿だ。

この日、クマは日本三景の一つに数えられる天橋立の北側で捕獲され、駆除された。

しかし、12日には南側で再び、「小さいクマがいると言っている人がいる」というクマの目撃情報が寄せられた。

警察などは天橋立を一時通行止めにしてクマを捜索した。しかし、足跡などの痕跡はいまのところ見つかっていないという。

これまで出没確認のない地域でも

一方、兵庫・神戸市北区の山林では11日午後5時頃、これまでクマが確認されていなかった地域で、その姿が捉えられた。

設置されたカメラに映っていたのは、1頭のクマだ。神戸市内でクマが確認されるのはこれが初めてだという。

現場の近くにはゴルフ場もあり、市は周辺住民に注意を呼びかけている。

（「イット！」 6月12日放送より）