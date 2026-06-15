藤原竜也主演『カイジ 人生リベンジゲーム』2027年1月公開！シリーズ7年ぶり4作目、新たな敵は原作人気キャラの帝愛二世・兵藤和也
「ただいま、クズの皆様。」――藤原竜也さん演じる“国民的クズ”カイジが7年ぶりにスクリーンへ帰ってくる！シリーズ第4弾『カイジ 人生リベンジゲーム』が、2027年1月29日(金)に全国公開されることが決定し、ティザーポスターと超特報映像が解禁された。原作は今年で連載30周年、シリーズ累計発行部数は3000万部を超え、実写版も過去3作すべてがヒットを記録してきた人気シリーズだ。
【画像】原作者・福本伸行さんが描き下ろしたお祝いイラスト
■「ざわ…ざわ…」公式Xが6年ぶりに投稿
最初に動いたのはシリーズ公式Xアカウント(@kaiji_movie)だった。2020年7月の投稿を最後に止まっていたアカウントが、2026年6月5日に突然「ざわ…ざわ…ざわ…ざわ…ざわ…」(原作漫画でおなじみの、不穏な空気や動揺を表す擬音)と投稿。以降毎日“ざわ”の数を減らしながら5日間カウントダウンを実施し、2026年6月10日に超特報映像が投稿された。
この映像は216万回以上再生され、リポストは9700件超、いいねは3万件を突破。鉄骨渡り、姫と奴隷、ドリームジャンプといった歴代シリーズを象徴するデスゲームのカットが次々登場し、ラストは、カイジが真剣な表情で「もう一勝負だ」と呟き、新たな「人生リベンジゲーム」に挑む覚悟を示して締めくくられる。旧来のファンからは「安定の藤原竜也でテンション上がった」「新章ってことは二部とか三部とか作るのか？」「『愛よりも剣』は実写で見たい」と、熱量高いコメントが寄せられた。
■新たな敵は帝愛二世・兵藤和也。“親ガチャ”時代に刺さる対比
今作でカイジの前に立ちはだかるのは、帝愛グループ会長の息子・兵藤和也。原作でも人気の高いキャラクターだ。持つ者として生まれた“二世”の和也と、何も持たざる者として這い上がってきたカイジ。その対比は、“親ガチャ”という言葉が定着した現代において、これまで以上にリアルに突き刺さる。
振り返れば、1作目は富裕層のための地下巨大シェルター建設現場で働かせられる債務者たち、3作目は東京五輪後の不況からの物価高で弱者が踏み潰される世の中と、カイジは“今の日本”を先回りするように描いてきた。令和の最新作ではどんな社会を映し出すのか。
■藤原竜也「リアルな鉄骨渡りの世界をどう作り上げてくれるのか楽しみ」
本作では、最新技術でアップデートされた鉄骨渡りや、原作エピソードを下敷きにした新ゲームも登場するという。主演の藤原竜也さんは「監督・スタッフ、そして演じている我々も、出口の見えないような戦いの連続でした」と過酷な撮影を振り返り、「CGやVFXなど技術面も進化しているので、監督やCGチームが“リアルな鉄骨渡り”の世界をどう作り上げてくれるのか、完成が今からとても楽しみです」と新作への期待をのぞかせた。
監督の佐藤東弥さんも、シリーズ4作目に対し「『ゴジラ』でいえば『モスラ対ゴジラ』、『仁義なき戦い』で言えば『頂上作戦』です。どちらもシリーズ屈指の名作です。これはなんとしてもシリーズ最高の傑作にしなければなりません」と並々ならぬ意気込みを語る。
現時点で発表されているキャストは藤原さんのみ。和也を誰が演じるのかはまだ明かされていない。また、シリーズはこれまでも過去作の人気キャラクターを再登場させながら物語を重ねてきただけに、おなじみの顔ぶれが再び登場するのかも気になるところ。続報を待ちたい。
『カイジ 人生リベンジゲーム』
原作：福本伸行『カイジ』（講談社「ヤンマガ」所載）
出演：藤原竜也
配給：東宝
監督：佐藤東弥
脚本：山口雅俊
脚本協力：福本伸行
音楽：菅野祐悟
公開日：2027年1月29日(金)
(C)福本伸行・講談社／2027映画「カイジ 人生リベンジゲーム」製作委員会
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
■「ざわ…ざわ…」公式Xが6年ぶりに投稿
最初に動いたのはシリーズ公式Xアカウント(@kaiji_movie)だった。2020年7月の投稿を最後に止まっていたアカウントが、2026年6月5日に突然「ざわ…ざわ…ざわ…ざわ…ざわ…」(原作漫画でおなじみの、不穏な空気や動揺を表す擬音)と投稿。以降毎日“ざわ”の数を減らしながら5日間カウントダウンを実施し、2026年6月10日に超特報映像が投稿された。
この映像は216万回以上再生され、リポストは9700件超、いいねは3万件を突破。鉄骨渡り、姫と奴隷、ドリームジャンプといった歴代シリーズを象徴するデスゲームのカットが次々登場し、ラストは、カイジが真剣な表情で「もう一勝負だ」と呟き、新たな「人生リベンジゲーム」に挑む覚悟を示して締めくくられる。旧来のファンからは「安定の藤原竜也でテンション上がった」「新章ってことは二部とか三部とか作るのか？」「『愛よりも剣』は実写で見たい」と、熱量高いコメントが寄せられた。
■新たな敵は帝愛二世・兵藤和也。“親ガチャ”時代に刺さる対比
今作でカイジの前に立ちはだかるのは、帝愛グループ会長の息子・兵藤和也。原作でも人気の高いキャラクターだ。持つ者として生まれた“二世”の和也と、何も持たざる者として這い上がってきたカイジ。その対比は、“親ガチャ”という言葉が定着した現代において、これまで以上にリアルに突き刺さる。
振り返れば、1作目は富裕層のための地下巨大シェルター建設現場で働かせられる債務者たち、3作目は東京五輪後の不況からの物価高で弱者が踏み潰される世の中と、カイジは“今の日本”を先回りするように描いてきた。令和の最新作ではどんな社会を映し出すのか。
■藤原竜也「リアルな鉄骨渡りの世界をどう作り上げてくれるのか楽しみ」
本作では、最新技術でアップデートされた鉄骨渡りや、原作エピソードを下敷きにした新ゲームも登場するという。主演の藤原竜也さんは「監督・スタッフ、そして演じている我々も、出口の見えないような戦いの連続でした」と過酷な撮影を振り返り、「CGやVFXなど技術面も進化しているので、監督やCGチームが“リアルな鉄骨渡り”の世界をどう作り上げてくれるのか、完成が今からとても楽しみです」と新作への期待をのぞかせた。
監督の佐藤東弥さんも、シリーズ4作目に対し「『ゴジラ』でいえば『モスラ対ゴジラ』、『仁義なき戦い』で言えば『頂上作戦』です。どちらもシリーズ屈指の名作です。これはなんとしてもシリーズ最高の傑作にしなければなりません」と並々ならぬ意気込みを語る。
現時点で発表されているキャストは藤原さんのみ。和也を誰が演じるのかはまだ明かされていない。また、シリーズはこれまでも過去作の人気キャラクターを再登場させながら物語を重ねてきただけに、おなじみの顔ぶれが再び登場するのかも気になるところ。続報を待ちたい。
『カイジ 人生リベンジゲーム』
原作：福本伸行『カイジ』（講談社「ヤンマガ」所載）
出演：藤原竜也
配給：東宝
監督：佐藤東弥
脚本：山口雅俊
脚本協力：福本伸行
音楽：菅野祐悟
公開日：2027年1月29日(金)
(C)福本伸行・講談社／2027映画「カイジ 人生リベンジゲーム」製作委員会
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