「1000年に1人の逸材」みりちゃむ、近影ショットに反響「本当に綺麗な顔してやがる。爆美女め」「はしかんやん」
モデルのみりちゃむこと大木美里亜さんは6月14日、自身のX（旧Twitter）を更新。秋にソニーミュージックからメジャーデビューすることを報告しました。
【写真】みりちゃむの近影ショット
コメントでは「メジャーデビューおめでとうございます。ちゃむを見つけてよかったです」「2枚目が1000年に1人の逸材みたいな写真になってるww」「まってはしかんやん」「めちゃビジュいい!キレイとカワイイしか言葉がない!」「本当に綺麗な顔してやがる。爆美女め」などの声が寄せられました。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
【写真】みりちゃむの近影ショット
「めちゃビジュいい!」みりちゃむさんは「リリイベありがとうございました 秋にソニーミュージックからメジャーデビューするってよ！ 今日知った!!!笑((ファンが撮ってくれた写真が良すぎるからみて」とつづり、写真を2枚載せています。ティアラとチョーカーを身につけ、白いフリルの衣装を着たイベントでの近影ショットです。整った顔立ちでとても美しい様子が見て取れます。
アイドルとしてデビューみりちゃむさんはアイドルグループ「DRAW ME」のメンバーとしてメジャーデビューすることが決定。テレビプロデューサーの佐久間宣行さんの公式YouTubeチャンネルから誕生したグループです。今後の活動に注目したいですね。
(文:橋酒 瑛麗瑠)