ヨックモック、「シガール」着想の体験型デザート登場！ “割る・混ぜる・味わう”を楽しむ一杯
「ヨックモック」の人気菓子「シガール」から着想を得た新商品「クーシェ」が、6月19日（金）から毎日11時00分、14時00分、17時00分に、「ヨックモック 東京駅一番街店」限定で販売される。
【写真】サクサク＆なめらか食感！ 「クーシェ」詳細
■まるで“飲むシガール”
今回数量限定で登場する「クーシェ」は、本商品用にアレンジされたラングドシャー生地の中に、バニラ味のオリジナルシェイクを入れ、ホイップクリームとクランブルクッキーをトッピングした、「ヨックモック」初となる、冷たいシェイクとサクサク食感のクッキーを組み合わせた一杯。
本商品はカップを握ってラングドシャーを割ると、サクサクとした食感となめらかなシェイクを同時に味わうことができる、“割る・混ぜる・味わう”を楽しむ新感覚の体験型デザートだ。
なお、東京駅一番街店では、“涼しく、楽しいヨックモック体験”をテーマにした期間限定ディスプレイを展開予定。
【写真】サクサク＆なめらか食感！ 「クーシェ」詳細
■まるで“飲むシガール”
今回数量限定で登場する「クーシェ」は、本商品用にアレンジされたラングドシャー生地の中に、バニラ味のオリジナルシェイクを入れ、ホイップクリームとクランブルクッキーをトッピングした、「ヨックモック」初となる、冷たいシェイクとサクサク食感のクッキーを組み合わせた一杯。
本商品はカップを握ってラングドシャーを割ると、サクサクとした食感となめらかなシェイクを同時に味わうことができる、“割る・混ぜる・味わう”を楽しむ新感覚の体験型デザートだ。
なお、東京駅一番街店では、“涼しく、楽しいヨックモック体験”をテーマにした期間限定ディスプレイを展開予定。