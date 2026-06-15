小川航基が発信「誰のゴールでもいい」。かつての決意表明が再脚光「ほぼ有言実行でカッコよかった」「泣けてくる」【Ｗ杯】
かつての“決意表明”が再び、脚光を浴びている。
小川航基が北中米Ｗ杯のメンバーに選ばれた際、古巣の横浜FCは公式Ｘで、23年夏にオランダへ移籍した際のコメントを再掲。小川は「次のワールドカップで点を取るのは僕です」と高らかに宣言していた。
迎えたＷ杯初戦のオランダ戦。ベンチスタートだった小川は、１−２で迎えた75分に途中出場。そして88分、右CKに打点の高いヘッドで合わせる。シュートは鎌田大地の頭をかすめて、ネットを揺らした。
公式記録の得点者は鎌田。小川の“Ｗ杯得点”にはならなかったが、先述の投稿には「これぞ小川航基！！なヘディングでした」「ほぼ有言実行で最高にカッコよかった」「我らの小川さんがやってくれた」「泣けてくる」「あれは航基のゴールで良くないか、、笑」といった声があがった。
28歳のストライカーは、オランダ戦後に自身のインスタグラムを更新。「応援ありがとうございました！」と感謝を伝え、「誰のゴールでもいい」と綴る。
オランダ戦は２−２で決着。次はチュニジアと相まみえる。小川は「次戦も一緒に戦いましょう！」と記した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】「次のワールドカップで点を取るのは僕です」小川航基の決意表明→オランダ戦で大仕事！
小川航基が北中米Ｗ杯のメンバーに選ばれた際、古巣の横浜FCは公式Ｘで、23年夏にオランダへ移籍した際のコメントを再掲。小川は「次のワールドカップで点を取るのは僕です」と高らかに宣言していた。
迎えたＷ杯初戦のオランダ戦。ベンチスタートだった小川は、１−２で迎えた75分に途中出場。そして88分、右CKに打点の高いヘッドで合わせる。シュートは鎌田大地の頭をかすめて、ネットを揺らした。
28歳のストライカーは、オランダ戦後に自身のインスタグラムを更新。「応援ありがとうございました！」と感謝を伝え、「誰のゴールでもいい」と綴る。
オランダ戦は２−２で決着。次はチュニジアと相まみえる。小川は「次戦も一緒に戦いましょう！」と記した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】「次のワールドカップで点を取るのは僕です」小川航基の決意表明→オランダ戦で大仕事！