日本にニ度のリードを追いつかれ…オランダ代表の選手たちは茫然、ショックを隠せず。10番とキーマンの右SBに声を掛けるも…【現地発】

日本にニ度のリードを追いつかれ…オランダ代表の選手たちは茫然、ショックを隠せず。10番とキーマンの右SBに声を掛けるも…【現地発】