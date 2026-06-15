日本にニ度のリードを追いつかれ…オランダ代表の選手たちは茫然、ショックを隠せず。10番とキーマンの右SBに声を掛けるも…【現地発】
相手にとっては、ショッキングなドローだったのだろう。
現地６月14日に行なわれた北中米ワールドカップのグループステージ第１節で、日本代表は強豪オランダとダラス・スタジアムで対戦。ニ度のリードを許すも追いつき、２−２の引き分けに終わった。
50分に先制を許した日本は57分に中村敬斗が同点弾。64分に勝ち越されたものの、88分に小川航基のヘッドに鎌田大地が頭で触って同点ゴールを決め、土壇場でタイスコアに持ち込んだ。
試合後、取材エリアに現われたオランダの選手たちは、ほぼ全員が厳しい表情をしていた。
10番のメンフィス・デバイとキーマンだった右SBのデンゼル・ドゥムフリースにコメントを求めようと声を掛けたが、茫然とした表情で無言のまま足早にその場を立ち去って行った。
フレンキー・デ・ヨング、バルト・フェルブルッヘン、ヤン・ポール・ファン・ヘッケあたりは母国メディアの記者に取材対応していたが、一様に表情は硬かった。
その様子から、土壇場で勝点２を失った悔しさが滲み出ていた。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
【画像】日本代表のオランダ戦出場16選手＆監督の採点を一挙紹介！最高点は決勝点＆好パスのMF
現地６月14日に行なわれた北中米ワールドカップのグループステージ第１節で、日本代表は強豪オランダとダラス・スタジアムで対戦。ニ度のリードを許すも追いつき、２−２の引き分けに終わった。
50分に先制を許した日本は57分に中村敬斗が同点弾。64分に勝ち越されたものの、88分に小川航基のヘッドに鎌田大地が頭で触って同点ゴールを決め、土壇場でタイスコアに持ち込んだ。
10番のメンフィス・デバイとキーマンだった右SBのデンゼル・ドゥムフリースにコメントを求めようと声を掛けたが、茫然とした表情で無言のまま足早にその場を立ち去って行った。
フレンキー・デ・ヨング、バルト・フェルブルッヘン、ヤン・ポール・ファン・ヘッケあたりは母国メディアの記者に取材対応していたが、一様に表情は硬かった。
その様子から、土壇場で勝点２を失った悔しさが滲み出ていた。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
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