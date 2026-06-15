強豪オランダ相手に二度追いついた森保Ｊ、本田圭佑が感じた成長は？「ボロボロになって大敗する流れがこれまでの日本代表だった」【Ｗ杯】
森保一監督が率いる日本代表は現地６月14日、北中米Ｗ杯のグループＦ第１節で、オランダ代表とダラス・スタジアムで対戦した。
スコアレスで迎えた50分、フィルジル・ファン・ダイクにヘディングで先制点を奪われた日本は、57分に中村敬斗の鋭い一撃でスコアを振り出しに戻す。
さらに64分、クリセンシオ・サマービルに狙いすました左足シュートを決められて勝ち越されるも、88分に小川航基のヘッドが、鎌田大地の頭をかすめてゴールに吸い込まれ、土壇場で同点弾。２−２の引き分けに持ち込む。
二度追いつき、強豪オランダから勝点１をもぎ取ったこの一戦を生中継したNHKで解説を務めた本田圭佑は、試合後に日本の成長を口にした。
「大体こういう相手に失点すると、もうその後はボロボロになって大敗する流れがこれまでの日本代表の戦い方だった。二回も追いつけたのは、日本の底力がどんどん高くなってきている証拠だと思う」
試合前から日本の強みの一つに“粘り強さ”を挙げていた本田は、改めて「凄まじい粘り強さ」と称賛。さらに「日本代表の団結力は、本当にトップ・オブ・ザ・トップだと思う」と語り、こう続けた。
「日本では日常的に『団結力』とよく言いますけど、世界ではその常識はない。日本はやはりすごいなと、今日の戦い方や失点した後の対応、その後のプレーの改善点を見ても思いました」
初戦から激闘を繰り広げた日本は次節、現地20日にチュニジアと激突する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日本代表のオランダ戦出場16選手＆監督の採点を一挙紹介！最高点は決勝点＆好パスのMF
スコアレスで迎えた50分、フィルジル・ファン・ダイクにヘディングで先制点を奪われた日本は、57分に中村敬斗の鋭い一撃でスコアを振り出しに戻す。
さらに64分、クリセンシオ・サマービルに狙いすました左足シュートを決められて勝ち越されるも、88分に小川航基のヘッドが、鎌田大地の頭をかすめてゴールに吸い込まれ、土壇場で同点弾。２−２の引き分けに持ち込む。
「大体こういう相手に失点すると、もうその後はボロボロになって大敗する流れがこれまでの日本代表の戦い方だった。二回も追いつけたのは、日本の底力がどんどん高くなってきている証拠だと思う」
試合前から日本の強みの一つに“粘り強さ”を挙げていた本田は、改めて「凄まじい粘り強さ」と称賛。さらに「日本代表の団結力は、本当にトップ・オブ・ザ・トップだと思う」と語り、こう続けた。
「日本では日常的に『団結力』とよく言いますけど、世界ではその常識はない。日本はやはりすごいなと、今日の戦い方や失点した後の対応、その後のプレーの改善点を見ても思いました」
初戦から激闘を繰り広げた日本は次節、現地20日にチュニジアと激突する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日本代表のオランダ戦出場16選手＆監督の採点を一挙紹介！最高点は決勝点＆好パスのMF