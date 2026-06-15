強豪オランダ相手に二度追いついた森保Ｊ、本田圭佑が感じた成長は？「ボロボロになって大敗する流れがこれまでの日本代表だった」【Ｗ杯】

強豪オランダ相手に二度追いついた森保Ｊ、本田圭佑が感じた成長は？「ボロボロになって大敗する流れがこれまでの日本代表だった」【Ｗ杯】