サッカーのワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会は１４日（日本時間１５日）、８大会連続８度目の出場となった日本が米ダラスで１次リーグＦ組の初戦に臨み、準優勝３度のオランダと２―２で引き分け、勝ち点１を手にした。

オランダの高さに屈せず

ヒヤリとするようなオランダの決定機に日本の守護神・鈴木彩が立ちはだかった。Ｗ杯初出場ながら好セーブを連発し、大きな勝ち点１を引き寄せた。

前半立ち上がり、相手ＦＷにたたき込まれた強烈なシュートをはじき出した。さらに「脅威だった」と振り返ったセットプレーでも好反応を見せる。３０分過ぎ、ＣＫからのヘディングシュートを素早く防いだ。１メートル９０を超える長身選手がゴロゴロといるオランダの高さを生かした攻撃にも屈しなかった。

ＧＫ大国イタリアで培った自信、胸に

２０２４年からＧＫ大国のイタリアに身を置き、磨いてきた確かな自信がある。２３歳でＧＫ陣では最も若いが、今年３月にはイングランド相手に無失点で勝利に導くなど代表でも実績を積み重ねてきた。Ｗ杯初戦に向けて「失点をできるだけ少なく、ＤＦ陣と連係して堅く守り続けることが勝ち点を取ることにつながる」。そう口にしていた通りの結果に導いた。

「これまでの経験を生かして落ち着いて判断できたし、いいメンタリティーでプレーできた」と鈴木彩。後半に二つのゴールを許し、大舞台のデビュー戦を無失点で飾ることはかなわなかったが「背の高いチームに対してここまでしっかりとできた」。つかんだ手応えと反省を糧に突き進む。（平島さおり）