北中米Ｗ杯１次リーグＦ組初戦（１４日＝日本時間１５日、米国・ダラス）、日本はＷ杯準優勝３回の強豪オランダに２―２で引き分けて勝ち点１を獲得した。

Ｗ杯初出場の日本代表ＧＫ鈴木彩艶（２３＝パルマ）が、スーパーセーブ連発でゴールマウスを死守。レジェンドも大絶賛する活躍で、貴重な勝ち点１の確保に貢献した。

鈴木彩は前半３分、オランダのＦＷドニエル・マレン（ローマ）にゴールから至近距離で強烈なシュートを打たれたが、好セーブを見せた。さらに同３４分にＣＫからマレンに頭で合わせられるも、再びファインセーブ。後半に２ゴールを許したものの、鈴木の活躍にＮＨＫで解説を務めた元日本代表ＭＦ本田圭佑も「今日は彩艶さん当たってるよ〜」と絶賛した。

試合後に守護神は「守備から攻撃というところは意識していたので、相手にボールを持たれる時間が続きながらも、自分としては（失点）ゼロの時間を長くすることは意識していた。失点してしまったけど、試合前に１点差だったら必ず追いつけると話していた」と粘り強い戦いに納得の表情を浮かべた。

森保ジャパンは２０日（同２１日）の第２戦でチュニジアと対戦する。「前半の守備がうまくいっていたので、そこを続けることは意識していた。相手の個の力というところで、最後失点してしまったのは修正しないといけない」と初戦で見えた課題を挙げつつ「大きな勝ち点１点を取れたので次につながると思う」と手応えを口にした。

まずは“第１関門”のオランダ戦で、上々の滑り出し。２戦目以降も日本の守護神が相手攻撃陣の前に立ちはだかる。