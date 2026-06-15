【テキサス州ダラス１４日（日本時間１５日）発＝森下久】森保ジャパンが劇的ドローで上々のスタートだ。北中米Ｗ杯１次リーグＦ組第１戦で、日本がオランダに２度のリードを許しながら追いつき２―２で引き分けた。

ＭＦ中村敬斗（２５＝スタッド・ランス）、さらにＦＷ小川航基（２８＝ＮＥＣナイメヘン）とＭＦ鎌田大地（２９＝クリスタルパレス）の“Ｗヘッド”で執念の勝ち点１をゲット。次戦のチュニジア戦（２０日＝同２１日、メキシコ・モンテレイ）で今大会初勝利を狙う。

日本の誇る“黄金コンビ”が魅せた。

ＤＦフィルジル・ファンダイク（リバプール）のヘッドで先制を許した後の後半１２分。中村からパスを受けたＭＦ久保建英（レアル・ソシエダード）が左サイドを突破して、ペナルティーエリア内の中村にパス。すると中村は後ろに下がりながら鋭く反転して右足で強烈なシュートを放ち、ゴール左隅に突き刺した。値千金の同点弾に、中村は「久保選手がパスをくれると分かっていた。パスをもらう前に、ファーに打つフリをしてニアに打つというのはイメージできていた。狙い通りのゴールだった」と会心の表情で振り返った。

その後、ＦＷクリセンシオ・サマービル（ウェストハム）に決められ、痛恨の勝ち越し点を献上。しかし敗戦ムードが漂い始めた終盤の後半４３分、ドラマが待っていた。

日本は右ＣＫを得ると、キッカーのＭＦ伊東純也（ゲンク）が絶妙なクロスを配給。小川がジャンプ一番反応してヘッドで合わせると、そのボールが目の前にいた鎌田の頭に当たってコースが変わり、ＧＫバート・フェルブルッヘン（ブライトン）の手をはじき、ゴールへと吸い込まれた。驚異的な執念が生んだ“Ｗヘッド”で、日本が強豪オランダを相手に価値あるドローに持ち込んだ。

殊勲の鎌田は「こういう夢舞台でゴールを刻めた。自分にとって素晴らしいこと。サッカーに自分がどれだけ熱量を持って取り組んできたかを、神様は見てくれていると思う。チームを同点に導けるゴールを取れたことに感謝しています」と破顔一笑だ。

そして小川は「僕へのマークが緩かった。僕のゴールにはならなかったが、鎌田のゴールでもいい。みんなが諦めなかった結果」と充実の表情で汗をぬぐった。

オランダ相手に内容の濃いドロー発進に、森保一監督は「勝てなかったのは残念だが、選手たちが２回リードされても諦めず、本当にチーム一丸となってタフに、粘り強く戦うということを実践してくれて、しっかりと勝ち点１を取れたことは非常に良い結果。粘り強く、我慢強く、守備するところと、アグレッシブに攻撃する回数も増やしていった。狙っていたことを選手たちがしっかり実行してくれた」と高く評価した。

さらに「ダラスに来てくださった日本人のサポーターの皆さん、朝早くから日本から応援してくださった皆さんの念が、気が、選手たちを動かしてくれた」と大興奮。日本全体で勝ち点１をつかみ取り、目標の優勝へ視界良好だ。