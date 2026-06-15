影山優佳、キッズ130サイズのぴったりユニフォーム姿が話題 W杯現地取材ショットに「ドキドキしちゃう」「キッズが入るの驚き」の声
【モデルプレス＝2026/06/15】元日向坂46の影山優佳本人とスタッフの期間限定公式X（旧Twitter）が6月14日、更新された。「FIFAワールドカップ2026」でのオフショットを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】25歳元日向坂「目のやり場に困る」ボディラインぴったりのキッズユニフォーム姿
6月10日の投稿にて、ワールドカップ2026開催期間中は普段はスタッフに運営を任せているXアカウントの更新を自身も担当することを明かしていた影山。サッカーファンとして知られており、現在は日本代表を現地で取材中。この日は日本代表のアウェイユニフォームを着用したオフショットを公開した。
投稿では「ちなみに私が着用している大人気のアウェイユニフォームのサイズはキッズの130です！ピッタリとした服が走る時にも摩擦なく心地よくて大好き！な方におすすめの着方です」と説明。美しいボディラインが際立つ着こなしを披露している。
この投稿に、ファンからは「ドキドキしちゃう」「キッズが入るの驚き」「可愛すぎる」「目のやり場に困る」「似合ってる」「現地取材頑張って」「着こなし上手」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】25歳元日向坂「目のやり場に困る」ボディラインぴったりのキッズユニフォーム姿
◆影山優佳の日本代表ユニフォーム姿
6月10日の投稿にて、ワールドカップ2026開催期間中は普段はスタッフに運営を任せているXアカウントの更新を自身も担当することを明かしていた影山。サッカーファンとして知られており、現在は日本代表を現地で取材中。この日は日本代表のアウェイユニフォームを着用したオフショットを公開した。
◆影山優佳の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「ドキドキしちゃう」「キッズが入るの驚き」「可愛すぎる」「目のやり場に困る」「似合ってる」「現地取材頑張って」「着こなし上手」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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