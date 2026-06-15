どんな集団にも当てはまる個人の利益追求が全体の損になってしまう理由とは？【社会心理学】

どんな集団にも当てはまる個人の利益追求が全体の損になってしまう理由

自己利益の追求は社会全体の利益を損なう

長く付き合う２者の関係では、ギブアンドテイクが重要であると述べましたが、これが、もっと多くの人が所属するコミュニティの場合はどうでしょうか？哲学者のハーディンは、共有地の悲劇という例を挙げて、この問題を解説しています。

産業革命前後のイギリスの農村には、コモンズと呼ばれる共有地があり、農民たちはそこに羊毛をとるための羊を放牧して育てていました。農民一人ひとりの立場からすると、共有地に放牧する自分の羊が多ければ多いほど、羊毛の収穫量が増え、利益になります。しかし、多くの人がそれをしてしまうと、牧草が無くなるなど、共有地の荒廃が進み、結局は全員が羊を飼えなくなって、全体の損失になるのです。

この状況は、個人にとっての利益と、３者以上の集団全体の利益が対立する状態として、「社会的ジレンマ」と呼ばれます。このような状態を解決するためには、どんな手段を取ればいいのでしょうか？まずは、共有地を管理する人を置き、ルールを守ったら報酬を与え、破ったら罰を下すといった、アメとムチ作戦が重要でしょう。また、共有地の状況について教育を施し、道徳観や価値観の転換を促すこともできます。ただ、どちらの場合も、対策にコストがかかったり、自分以外の人が守っているかどうか不信感を持ってしまったりといった別なジレンマも発生します。

最終的には、それらの施策を含めて、「社会全体の利益になるような行動こそが自分のためになる」という意識、いわば利他的利己主義を各人が確立していくことが重要になってくるのです。

出典：『眠れなくなるほど面白い 図解 社会心理学』 監修：亀田達也