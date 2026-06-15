正常値は人それぞれ！血圧が高くても問題がない人もいる理由

高血圧の基準値は体格や年齢などが考慮されていない

年齢が上がるにつれて血圧も上昇するのが自然なように、体格や体質、性別などで適正な血圧値は異なります。例えば、身長１５０㎝の高齢女性と身長１９０㎝の成人男性では、筋力や血管の強さが違うはずです。マラソン選手などのアスリートにいたっては、豊かな肺活量や心臓のポンプ力がそのまま血圧に反映されます。

ですから血圧の正常値にも個体差が生じて当然なのです。こうした差異を無視して「１４０／90以上は高血圧」と、ひとくくりにすること自体おかしいと思いませんか？降圧薬を服用すると血圧が下がるものの、すぐにまた上がってしまう人がいます。これは薬が効いていないのではありません。薬で強制的に下げられた血圧を、体が元の正常な状態に戻そうとしているのです。つまり、薬を飲む前のほうが、その人にとって適正な血圧値であることを示しています。

私が言いたいのは「血圧にも個性がある」ということです。上の血圧が１５０で快調な方や、上が90でも元気な方を私は大勢見てきました。ですからみなさんも基準値にまどわされることなく、自分なりの正常値があることを知ってほしいのです。

気になる症状がない方は、上の血圧が「年齢＋90以内」をひとつの目安とすればいいでしょう。また、上と下の血圧差を気にする人がいます。これも年齢などで個人差が出るのですが、おおよそ40～60ｍｍHg の差であれば問題がないでしょう。

出典：『1週間で勝手に血圧が下がっていく体になるすごい方法』