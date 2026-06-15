今日15日(月)、関東地方は午前中は雲が広がり、所々で弱い雨が降っています。ただ、雨雲は次第に東へ離れ、午後は天気が回復する見込みです。

関東では朝に雨 青ヶ島で1時間32.0ミリを観測

今日15日(月)は未明から朝にかけて関東の各地で雨が降り、東京都の島々ではやや強い雨となりました。午前10時までに最も1時間雨量が多かったのは東京都青ヶ島で1時間に32.0ミリの雨を観測したほか、群馬県桐生市で29.5ミリ、茨城県常陸大宮市で15.0ミリ、栃木県日光市五十里で14.5ミリを観測しました。

ただ、関東付近の雨雲は東の海上へ移動しており、午前11時現在、関東の広い範囲で雨のピークを越えています。

夕方から日差し 明日16日(火)は晴れる

東京都心の時間ごとの予報では、午後は雲が残るものの、夕方になると晴れ間が広がる見込みです。茨城県北部や栃木県北部では夕方まで雨の降る所がありますが、ほとんどの所で昼過ぎまでに雨はやむでしょう。 雲が多めながらも天気が回復する見込みです。お帰りの時間帯は雨のやんでいる所が多いため、傘の置き忘れにご注意ください。



明日16日(火)は朝晩は雲が多いですが、日中は晴れるでしょう。明後日17日(水)は雲が広がりやすいものの、日差しが出る見込みです。明日16日(火)からは雨傘に変わって日傘が活躍しそうです。