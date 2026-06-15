FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグF組で、日本代表（FIFAランク18位）はオランダ（同8位）と対戦。過去3戦未勝利の難敵に2−2で引き分けた。貴重な勝ち点1を得た一方で、後半途中にMF久保建英（25＝Rソシエダード）が負傷交代。会場を後にする際には、車椅子に乗っていた。試合後、日本代表に選出経験もある近藤直也氏（42）がこのプレーについて言及した。

後半26分頃、ボールを持った久保にDFドゥムフリスが激しくチャージ。ドゥムフリスの足が久保の膝に入ったように見え、久保は苦悶の表情を浮かべながらピッチに倒れ込んだ。

現役時代に柏、千葉、東京Vでプレーし、2012年に日本代表に選出経験のある近藤氏は、自身のXに「W杯初戦の久保選手の負傷シーン。自分も似た形で怪我をした経験があるのでヒヤッとしました」と投稿した。

さらに「映像を見る限りでは内側側副靱帯を痛めたときのパターンに近い印象。ただ、接触の瞬間に足が地面に固定されていなかったことで衝撃を逃がせていたようにも見えます。もし足が着いた状態だったら前十字靱帯損傷につながっていてもおかしくない危険な場面」と解説した。

最後には「もちろん映像だけではわからないけど軽傷であることを願いたい」と祈っていた。