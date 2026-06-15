ママ友から信じられないような嫌がらせをされた経験がある人も。今回は、そんなママ友たちに最後の仕返しをした人のエピソードをご紹介します。

お別れパーティー？

「うちは転勤族。引っ越したばかりの頃、ママ友グループと上手く馴染めなくて。それでも、子どものために気を使いながら頑張っていました。

ある日、また転勤が決まり引っ越すことになりました。その報告をママ友たちにしたら『お別れパーティーをしよう』と自宅に誘われて。娘も楽しみにしていたので、手土産とみんなへのプレゼントを用意して行きました。

だけど、時間通りに行ったのに『あれー？ 今頃来たの？』『もうパーティー終わっちゃったよ？ 時間間違えて伝えたかなー？（笑）』と言われてポカンでした……。ママ友たちから『いつ来る？』なんてメッセージ一切来なかったし。

テーブルの上には食べ終わったあとのケーキ。お別れのプレゼントも何もなく、『もうお開きだから帰ってくれる？』と言われ、ケーキを食べられなかった娘は悲しそうにしていました……。娘を傷つけたことが許せなくて、最後に仕返しすることを決意。

翌日、幼稚園の発表会がありました。録画しているママ友たちの後ろの席に座り、『〇〇ちゃんも〇〇ちゃんもかわいい〜！ ママはいじめっ子なのにね』『いじめするような親に育てられて可哀想〜』と、録画に声が入るように言ってやりました。せっかく子どもの晴れ舞台なのに、動画を台無しにされて残念だったね。旦那さんにもおじいちゃんおばあちゃんにも見せられないだろうし。

思いっきり睨まれたけど、先にいじめみたいな真似するほうが悪いんでしょ。もう引っ越すから二度と会うこともないし、ざまーみろ」（体験者：20代女性・パート／回答時期：2026年4月）

▽ わざわざこんな嫌がらせをするなんて……一体、子どもに何を教えるつもりなのでしょうね。最後に仕返ししたくなる気持ちもわかります……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。