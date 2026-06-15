劇的同点弾演出のFW小川航基…恩師はユニフォーム4枚買って応援、母校・桐光学園は同日に総体全国出場が決定
北中米W杯を戦う日本代表は14日にグループリーグ初戦を迎え、オランダ代表を相手に2度追いついて2-2で引き分けた。
日本の2点目はMF鎌田大地の得点となったが、右CKを途中出場のFW小川航基が頭で合わせたものが、鎌田に当たってゴールとなった形だ。1-2の後半30分に投入された段階で多くの日本のファンが小川ら途中出場選手の活躍を願ったが、その中には、小川のユニフォームを着た恩師家族の姿もあったはずだ。
同日(日本時間14日)、日本では、小川の母校である桐光学園高が、インターハイ全国大会の出場権をかけた神奈川県予選の準決勝を戦い、2-0で日大藤沢高に勝利。全国大会の切符をつかんだ。鈴木勝大監督は「何より(日本時間で)明日5時のキックオフの試合を気持ちよく見れる。もう本当に、少しでも、やっぱり航基に良いメッセージが届けばいいかなと思うので」と、まだ先のインターハイ全国大会への思いはそっちのけで、W杯に挑む教え子を気にかけた。
互いの活躍が、良い刺激の循環になれば理想的かと聞くと「はい、家族でユニフォームを揃えたので。それを着ながら、本当にイチサッカーファンとして気持ちよく応援したい。4人家族なので4着。19 OGAWAです」と笑顔を見せていた。
高校時代の小川の話にも触れ「10番をつけたいと言ったけど、断固拒否した。9番のストライカーになれというメッセージも伝えていた。やっぱり、点を取る選手が9番」と話した。得点力ある選手への成長を期待して指導した小川は、日本のピンチを救うゴールを生み出した。4着のユニフォームも興奮に踊ったに違いない。
(取材・文 平野貴也)
日本の2点目はMF鎌田大地の得点となったが、右CKを途中出場のFW小川航基が頭で合わせたものが、鎌田に当たってゴールとなった形だ。1-2の後半30分に投入された段階で多くの日本のファンが小川ら途中出場選手の活躍を願ったが、その中には、小川のユニフォームを着た恩師家族の姿もあったはずだ。
互いの活躍が、良い刺激の循環になれば理想的かと聞くと「はい、家族でユニフォームを揃えたので。それを着ながら、本当にイチサッカーファンとして気持ちよく応援したい。4人家族なので4着。19 OGAWAです」と笑顔を見せていた。
高校時代の小川の話にも触れ「10番をつけたいと言ったけど、断固拒否した。9番のストライカーになれというメッセージも伝えていた。やっぱり、点を取る選手が9番」と話した。得点力ある選手への成長を期待して指導した小川は、日本のピンチを救うゴールを生み出した。4着のユニフォームも興奮に踊ったに違いない。
桐光学園高時代のFW小川航基
(取材・文 平野貴也)