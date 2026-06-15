中村敬斗「感慨深い」久保との“盟友コンビ”でW杯デビュー弾! 報われた「みんなが思うより苦しい日々」
[6.14 W杯F組第1節 日本 2-2 オランダ ダラス]
失点後の停滞ムードを打破すべく、伝家の宝刀を振り抜いた。日本代表MF中村敬斗(スタッド・ランス)は0-1で迎えた後半12分、ペナルティエリア内でMF久保建英(ソシエダ)からのパスを受けると、昔から得意とするゴール左斜め前の「敬斗ゾーン」から右足一閃。あえて大きく持ち出さずに相手の股下を狙い、グラウンダーでのシュートを左隅に突き刺した。
「もらう前から来るだろうなと思っていて、もらう前にどういう形でシュートを打とうかとイメージできていたなか、もらってわざとマイナスに置いて、わざと股を空けさせるようにしてファー(遠いゴール右隅)に打つふりをしてニア(近い左隅)と。狙い通りのゴールだった」(中村)
パスが来ると信じられたのは、出したのがMF久保建英(ソシエダ)だからだ。中村と久保は2015年のU-15日本代表発足時から共に戦ってきた10年来の盟友。久保が19年からA代表に食い込んだのに対し、23年3月の第2次森保ジャパン発足時からA代表キャリアを踏み出した中村だが、思い返せば日本時間でちょうど3年前、23年6月15月に決めたA代表初ゴールも久保のアシストだった。
「初ゴールもちょうど3年前、久保選手からのアシストで、今日も久保選手からのアシストでゴールを決められてなんか感慨深い。世代別代表からずっと一緒にやってきたので、喋らずともなんか来るだろうなというのがわかるんですよ。来る前に自分が次にどうするかというのがイメージできる。今日に関しても来る前にどうするかがイメージできていたのでああいう形になりました」(中村)
A代表初ゴールも、W杯初ゴールも、共に勝ち取った“00ジャパン”(当時の日本代表の愛称)ホットラインから。「アシストを毎回くれるから感謝。近くにいれば何かしらチャンスを作ってくれるので」。そう信頼を寄せる久保はこの日、左膝を痛めて無念の途中交代。それでも中村は「(久保が倒れ込んで)最初に駆け寄った時に『あっ』って感じでもなかったので。W杯は長いし無理するところでも」と頼もしい言葉を口にした。
苦しいシーズンが報われるゴールでもあった。中村は昨季、当時フランス1部リーグだった所属先のスタッド・ランスで32試合11ゴールを記録したが、チームは2部に降格。今季のプレシーズンは移籍を模索したが、クラブから高額な契約解除金をつけられていたため移籍が実現せず、勝負のW杯イヤーを2部リーグでプレーしていた。
かたや中村がシュートで股を抜いたDFデンゼル・ダンフリース(インテル)は来季、R・マドリーの加入が確実視されているビッグタレント。両チームの先発を見ても欧州5大リーグでレギュラーを張る選手たちばかりが並んでおり、中村のリーグ・ドゥ(フランス2部)所属というキャリアは明らかに異色だった。
「なかなか大変な日々だったし、リーグ・アンには昇格できなかったなか、結果として14ゴールを決めていたので良かったシーズンだったけど、みんなが思っているよりも苦しい日々だった。2部で戦うのは本当に簡単ではなかった。でもああいう環境でプレーしてきたからこそ、こういう大きな舞台で……。本当にみんな僕以外は5大リーグのスタメン、ビッグクラブでやっているような選手ばかりだったけど、そういう相手でもゴールを取れるというのはやってきたことが無駄じゃなかったなと思う」
それでもW杯の長い戦いを見据える上でこのゴールは通過点だ。中村自身「W杯での初ゴール」に特別な感慨はなく、「強い相手を倒すゴール」のほうに特別な意味を見出しているようだ。
「特別な感覚だったけど、でもサッカーってどこでやってもサッカーだと思うので。イングランド戦でも、ブラジル戦でもこういう大きな舞台での強い相手に点を取るのが一番の喜びだし、今日ゴールを取った時にいまがW杯という感覚はしなかったですね」
昨年10月のブラジル戦で1ゴール、今年3月のイングランド戦で1アシスト、そしてこのオランダ戦でも1ゴール。この1年間、強敵相手にことごとく結果を残し続けてきた背番号13は世界最高の舞台でも止まりそうにない。
(取材・文 竹内達也)
失点後の停滞ムードを打破すべく、伝家の宝刀を振り抜いた。日本代表MF中村敬斗(スタッド・ランス)は0-1で迎えた後半12分、ペナルティエリア内でMF久保建英(ソシエダ)からのパスを受けると、昔から得意とするゴール左斜め前の「敬斗ゾーン」から右足一閃。あえて大きく持ち出さずに相手の股下を狙い、グラウンダーでのシュートを左隅に突き刺した。
パスが来ると信じられたのは、出したのがMF久保建英(ソシエダ)だからだ。中村と久保は2015年のU-15日本代表発足時から共に戦ってきた10年来の盟友。久保が19年からA代表に食い込んだのに対し、23年3月の第2次森保ジャパン発足時からA代表キャリアを踏み出した中村だが、思い返せば日本時間でちょうど3年前、23年6月15月に決めたA代表初ゴールも久保のアシストだった。
「初ゴールもちょうど3年前、久保選手からのアシストで、今日も久保選手からのアシストでゴールを決められてなんか感慨深い。世代別代表からずっと一緒にやってきたので、喋らずともなんか来るだろうなというのがわかるんですよ。来る前に自分が次にどうするかというのがイメージできる。今日に関しても来る前にどうするかがイメージできていたのでああいう形になりました」(中村)
A代表初ゴールも、W杯初ゴールも、共に勝ち取った“00ジャパン”(当時の日本代表の愛称)ホットラインから。「アシストを毎回くれるから感謝。近くにいれば何かしらチャンスを作ってくれるので」。そう信頼を寄せる久保はこの日、左膝を痛めて無念の途中交代。それでも中村は「(久保が倒れ込んで)最初に駆け寄った時に『あっ』って感じでもなかったので。W杯は長いし無理するところでも」と頼もしい言葉を口にした。
苦しいシーズンが報われるゴールでもあった。中村は昨季、当時フランス1部リーグだった所属先のスタッド・ランスで32試合11ゴールを記録したが、チームは2部に降格。今季のプレシーズンは移籍を模索したが、クラブから高額な契約解除金をつけられていたため移籍が実現せず、勝負のW杯イヤーを2部リーグでプレーしていた。
かたや中村がシュートで股を抜いたDFデンゼル・ダンフリース(インテル)は来季、R・マドリーの加入が確実視されているビッグタレント。両チームの先発を見ても欧州5大リーグでレギュラーを張る選手たちばかりが並んでおり、中村のリーグ・ドゥ(フランス2部)所属というキャリアは明らかに異色だった。
「なかなか大変な日々だったし、リーグ・アンには昇格できなかったなか、結果として14ゴールを決めていたので良かったシーズンだったけど、みんなが思っているよりも苦しい日々だった。2部で戦うのは本当に簡単ではなかった。でもああいう環境でプレーしてきたからこそ、こういう大きな舞台で……。本当にみんな僕以外は5大リーグのスタメン、ビッグクラブでやっているような選手ばかりだったけど、そういう相手でもゴールを取れるというのはやってきたことが無駄じゃなかったなと思う」
それでもW杯の長い戦いを見据える上でこのゴールは通過点だ。中村自身「W杯での初ゴール」に特別な感慨はなく、「強い相手を倒すゴール」のほうに特別な意味を見出しているようだ。
「特別な感覚だったけど、でもサッカーってどこでやってもサッカーだと思うので。イングランド戦でも、ブラジル戦でもこういう大きな舞台での強い相手に点を取るのが一番の喜びだし、今日ゴールを取った時にいまがW杯という感覚はしなかったですね」
昨年10月のブラジル戦で1ゴール、今年3月のイングランド戦で1アシスト、そしてこのオランダ戦でも1ゴール。この1年間、強敵相手にことごとく結果を残し続けてきた背番号13は世界最高の舞台でも止まりそうにない。
(取材・文 竹内達也)