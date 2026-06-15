開催：2026.6.15

会場：フェンウェイ・パーク

結果：[Rソックス] 4 - 6 [レンジャーズ]

MLBの試合が15日に行われ、フェンウェイ・パークでRソックスとレンジャーズが対戦した。

Rソックスの先発投手はコネリー・アーリー、対するレンジャーズの先発投手はネーサン・イオバルディで試合は開始した。

1回表、1番 ワイアット・ラングフォード 初球を打ってレフトスタンドへのホームランでレンジャーズ得点 BOS 0-1 TEX

2回表、8番 カイル・ヒガシオカ 2球目を打って左中間スタンドへのスリーランホームランでレンジャーズ得点 BOS 0-4 TEX

2回裏、4番 ウィルソン・コントレラス 2球目を打ってレフトスタンドへのホームランでRソックス得点 BOS 1-4 TEX、8番 マルセロ・マイヤー 4球目を打ってファーストゴロ 3塁ランナーは本塁へでRソックス得点 BOS 2-4 TEX

4回表、3番 ブランドン・ニモ 初球を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでレンジャーズ得点 BOS 2-6 TEX

6回裏、4番 ウィルソン・コントレラス 初球を打って左中間スタンドへのホームランでRソックス得点 BOS 3-6 TEX

8回裏、3番 ウィルヤー・アブレイユ 4球目を打ってライトへのタイムリーヒットでRソックス得点 BOS 4-6 TEX

試合は4対6でレンジャーズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はレンジャーズのネーサン・イオバルディで、ここまで6勝7敗0S。負け投手はRソックスのコネリー・アーリーで、ここまで5勝5敗0S。レンジャーズのラッツにセーブがつき、2勝1敗11Sとなっている。

なお、Rソックスの吉田正尚はこの試合で4打数、2安打、0打点、打率は.246となっている。

ここまでRソックスは29勝40敗で13.5ゲーム差の（ア・リーグ）東地区5位。一方レンジャーズは35勝36敗で1.0ゲーム差の（ア・リーグ）西地区2位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-15 11:24:19 更新