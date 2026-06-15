今年3月、大阪市東淀川区のマンションで胸などを刺された男性の遺体が見つかった事件で、警察が強盗殺人の疑いで同じマンションに住む47歳の男の逮捕状を請求したことが、捜査関係者への取材で分かりました。

3月18日午後0時半ごろ、大阪市東淀川区のマンションの一室で、住人の橋本悠二さん（85）が倒れているのが見つかり、その場で死亡が確認されました。

司法解剖の結果、橋本さんは今年2月下旬ごろに死亡し、死因は刃物が心臓を貫通したことによる「心タンポナーデ」でした。

また、両手の指と右手の甲には、抵抗した際にできたとみられる刺し傷や切り傷などの「防御創」があり、警察は殺人事件として捜査していました。

捜査関係者によりますと、その後の捜査で、同じマンションに住む47歳の無職の男が橋本さんを殺害し、金品を奪った疑いが強まったことから、警察が強盗殺人容疑で男の逮捕状を請求したことが分かりました。

男は今年2月に、不正に入手したキャッシュカードを使って現金を引き出そうとした窃盗未遂の罪や、今年3月に淀川区内の駐輪場に止められていた自転車のカゴからカバンを盗んだ窃盗の罪で、すでに逮捕・起訴されていました。