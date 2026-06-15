皇治、愛車の56年前“真っ赤なオープンカー”売却へ「大事に乗ってくれる人に届けにいくで」 昨秋、900万円で購入を報告
格闘家で実業家としても活躍するRIZINファイターの皇治（37）が15日までに、自身のインスタグラムを更新し。“愛車”を売却することを明かした。
【写真】真っ赤なボディがかっこいい！皇治、900万円購入の”56年前オープンカー”の全貌
皇治は、真っ赤なオープンカーであるシボレー『シェベル』の写真とともに、「俺の愛車を大事に乗ってくれる人に届けにいくで」「レトロでめちゃ可愛いで」と報告。問い合わせ先をコメント欄に載せ「【皇治 愛車譲ります】皇治が大切に乗ってきた愛車をお譲りします 購入者様には皇治本人が直接お届けに伺います。ご希望の方は電話メールにてご連絡ください」とした。
同車については、過去に自身のSNSで1969年式であることを明かし、900万円と高価にもかかわらず撮影スタッフに「おもちゃみたいな感覚で買っている」と言われていた。
【写真】真っ赤なボディがかっこいい！皇治、900万円購入の”56年前オープンカー”の全貌
皇治は、真っ赤なオープンカーであるシボレー『シェベル』の写真とともに、「俺の愛車を大事に乗ってくれる人に届けにいくで」「レトロでめちゃ可愛いで」と報告。問い合わせ先をコメント欄に載せ「【皇治 愛車譲ります】皇治が大切に乗ってきた愛車をお譲りします 購入者様には皇治本人が直接お届けに伺います。ご希望の方は電話メールにてご連絡ください」とした。
同車については、過去に自身のSNSで1969年式であることを明かし、900万円と高価にもかかわらず撮影スタッフに「おもちゃみたいな感覚で買っている」と言われていた。