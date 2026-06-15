サッカー元日本代表の小野伸二氏（46）が15日、フジテレビ「ノンストップ！」（月〜金曜前9・00）に生出演し、日本代表がオランダ代表と2―2で引き分けたサッカーFIFAワールドカップ（W杯）1次リーグF組の初戦についてコメントした。

2001〜05年にフェイエノールトでプレー。“オランダを知り尽くす”小野氏は、身長で上回るオランダと渡り合った日本代表の守備について「体をしっかり当てて最後まで相手に自由をさせなかったのが大きかった」と振り返った。

マン・オブ・ザ・マッチにMF堂安律を挙げ、相手の左ウイングの長身FWハクポに「ほとんど仕事をさせなかった」と絶賛。「オランダとしてはここがポイントだったと思う。何かをしてくるっていう、縦にも行ける中にも行けるっていう中で（堂安は）自由を奪った。堂安選手はもともと攻撃をしたい選手だと思うが、そこはチームのために（献身的にプレーした）」と語った。

ハクポについて「僕は戦いたくないですね。僕だったら（マークを）断ります」とジョークを口にし、「彼らは真っ向に受けて戦ってくれたのは大きかった」と日本ディフェンス陣の奮闘を称えた。