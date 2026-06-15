【W杯2026】試合後に…日本サポーターの行動に世界から称賛の声「学ぶべきことたくさんある」
「FIFA ワールドカップ 2026」の日本代表の初陣となるオランダ戦が、日本時間15日午前5時キックオフ。後半に怒とうの展開を見せ、先制を許した後半12分に中村敬斗、再びリードを許したが、後半44分に小川航基が同点ゴールを決めた。オランダ相手に同点でゲームを終え、勝ち点1を獲得した。FIFAの公式Xが、15日に更新され、日本サポーターの行動について紹介されている。
【動画】世界から称賛の声が寄せられた日本サポーターの行動
Xでは「The reason Japan fans clean the stadium after each game. Respect.（日本のサポーターが試合後にスタジアムを掃除する理由。尊敬に値する）」との文言とともに、サポーターが掃除をする理由について語る動画がアップされた。
この投稿に、SNS上では、各国から「日本から学ぶべきことがたくさんある」「敬意を表します」「一流の品格と規律！」などといった感想が相次いで寄せられている。
Xでは「The reason Japan fans clean the stadium after each game. Respect.（日本のサポーターが試合後にスタジアムを掃除する理由。尊敬に値する）」との文言とともに、サポーターが掃除をする理由について語る動画がアップされた。
この投稿に、SNS上では、各国から「日本から学ぶべきことがたくさんある」「敬意を表します」「一流の品格と規律！」などといった感想が相次いで寄せられている。