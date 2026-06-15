「北中米Ｗ杯・１次リーグＦ組、日本代表２−２オランダ代表」（１４日、ダラス）

８大会連続出場となったＦＩＦＡランク１８位の日本は初戦で同８位で過去３度の準優勝を誇る強豪オランダに２−２で引き分けた。

ＮＨＫの中継ではスタジオ解説を務めた田中マルクス闘莉王氏が、センターバックを務めたＤＦ谷口彰悟に言及。「裏のＭＶＰでもおかしくない。危ないところに谷口あり。空中戦でも負けなかったし、素晴らしい」と振り返った。

同じく解説の福西崇史氏もアキレス腱断裂の大けがを乗り越えて日本代表に戻ってきた谷口の姿に「しっかり戻してきた。経験がある分、冷静なポジショニング、瞬時の判断。マークを捨ててでも当たっていく。うまかった」と、振り返った。

谷口と同じセンターバックで日本代表をけん引した闘莉王氏は「２失点したのは嫌だけど、（決められたのは）セットプレーとスーパーゴール。次に集中した方がいい」と切り替えを強調した。

日本は２度リードを許す苦しい展開だったが、執念のドロー。敗戦寸前の後半４４分に小川航基のヘディングシュートが鎌田大地の頭に触り、引き分けに持ち込んだ。グループ最大の難敵相手に値千金の勝ち点１を手にし、悲願の８強以上、そして目標に掲げる優勝に向けて、上々のスタートを切った。

谷口は「追いついて勝ち点１を拾えたのはポジティブに捉えています。何があっても１点差に抑えておく、そこを保っていけば何が起こるか分からないというのは前回大会もかなり勝ち上がりましたし、今大会もアジア勢でそういう戦いをしながら勝ち点１を拾ったりとそういう試合もあったので、１点差のゲームに常に持っていかなければならないと話していたのが生きた」と語った。