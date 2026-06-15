モデルでお笑い系ライバー菊地いまり（33）が15日までにTikTokを更新。TikTokでの活動を終了すると報告した。

菊地は「6月15日を持ちまして、こちらのtiktokの活動を終了したいと思います」と報告。「1垢目23万人。そしてこちらのアカウント20万人。これからもっともっと頑張らなきゃっていう時に本当にごめんなさい」と詫びた。

続けて「11万人フォロワーのInstagramの運用は、一時的に終了したいと思います x. YouTube.ファンミの活動に専念。そしてタレント活動を頑張って行きたいと思います。tiktok.Instagramに関しましては、他のアカウントがありますがたまに投稿したりしたいなと思います」と、そのほかのSNSや活動についても説明。「本当に長年応援沢山ありがとうございました」と感謝の言葉で結んだ。

菊地は宮城県出身。趣味は料理。特技はカラスのものまね。SNSのプロフィル欄には「カラスを呼べる特技を持ってる女」と記されている。好きな食べ物はラーメン、トウモロコシ。1女のシングルマザー。身長164センチ。血液型A。