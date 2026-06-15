急に予定を聞いてくる。男性が“会う口実”を探しているときの定番行動
「今週末何してるの？」「来週って忙しい？」など、特定の男性から予定を聞かれることが増えていませんか？男性は、本気で会いたい相手ほど“会うためのきっかけ作り”を始めます。
具体的な予定を探ろうとする
男性は本気で会いたい相手には、まず“会える日”を知ろうとします。そのため、「いつ空いてる？」だけでなく、「土日は休み？」「来週は忙しい？」など、少し踏み込んだ聞き方が増えるでしょう。会うためのきっかけを探している状態です。
会話の中で自然に予定を確認する
気になる相手には、不自然にならない形で予定を聞こうとする男性も少なくありません。休日の話題や仕事の話から自然につなげて、「じゃあその日空いてる？」と流れを作るのは、その典型。これは“会いたい”気持ちが高まっているサインでもあります。
予定を聞くだけで終わらない
男性の本気度が高い場合、予定を聞いたあとに具体的な提案が続きます。「じゃあご飯行こう」「その日会えない？」など、実際に会う方向へ話を進めようとするでしょう。逆に、予定だけ聞いて終わる場合は、単なる雑談の可能性もあります。
男性が予定を聞いてくるとき、その背景には“会いたい”“もっと関わりたい”気持ちが隠れていることも。大切なのは、予定を聞くことではなく、その後どう動くか。男性の本心は、あなたと“会うための行動”に自然と表れます。 ※画像は生成AIで作成しています
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