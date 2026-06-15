40代になって急に肌が変わった…。2026夏・注目成分で差がつく“最新シートマスク”３選
年齢を重ねるにつれ、「昔より寝不足が顔に出やすくなった」「今までと同じスキンケアでは物足りない気がする」など肌の乾燥やハリ不足、くすみ印象などの悩みは複雑化しがち。一方で、仕事や家事に追われ、スキンケアに時間をかけられないという人が少なくないでしょう。
そんな大人世代の味方として注目されているのが、高機能成分を手軽に取り入れられるシートマスク。最近は保湿だけでなく、ハリやツヤ、肌コンディションにアプローチする成分を配合したアイテムが続々登場しています。そこで今回は、40代がチェックしておきたい“最新シートマスク”を３つ紹介します。
【ルルルン】注目成分「5-ALA」で肌コンディションを底上げ
年齢とともに肌の元気不足を感じる人に注目してほしいのが、ルルルンの「ハイドラ5-ALAマスク」です。
▲ルルルン ハイドラ5-ALAマスク 7枚入り ￥880（税込）※編集部調べ
配合されている「5-ALA（ファイブアラ）」は、もともと体内に存在するアミノ酸の一種として知られ、美容業界でも注目度が高まっている成分。さらに、異なる４種の高機能ペプチドも配合されていて、乾燥によるくすみやハリ不足など、大人世代が抱えやすい悩みに多角的にアプローチしてくれます。化粧水代わりに毎日使いやすい処方で、忙しい朝にも取り入れやすいのが魅力。肌に吸い付くような密着感のあるシートで、ながら美容にもぴったりです。
【クオリティファースト】話題の「PDRN×カフェイン」でハリツヤ肌へ
短時間で効率よくケアしたい人におすすめなのが、クオリティファーストの「ダーマレーザー スーパーPDRN+カフェイン100マスク」です。
▲クオリティファースト ダーマレーザー スーパーPDRN+カフェイン100マスク 7枚入り ￥880（税込）※編集部調べ
韓国美容でも話題の成分「PDRN」と、引き締め成分として知られるカフェインを組み合わせた注目アイテムで、ハリ不足やくすみ印象、フェイスラインのもたつきが気になる肌をサポートし、ふっくらとしたツヤ感のある印象へ導いてくれます。さらに、使用時間はわずか３分。朝のメイク前や忙しい日のスキンケアにも取り入れやすく、「時間がないけれど手は抜きたくない」という大人世代のニーズに応えてくれそうです。
【メディヒール】ご褒美ケアに使いたい濃密コラーゲンマスク
週末や大切な予定の前日にじっくりケアしたいなら、メディヒールの「ハイパーコラーゲンマスク」に注目です。
▲メディヒール ハイパーコラーゲンマスク 10枚入り ￥4,950（税込）※編集部調べ
特徴は美容液を固めたようなぷるぷるのゲル状シート。４種のコラーゲンをはじめとしたハリケア成分を配合し、角質層までうるおいを届けます。上下に分かれたシートは顔にしっかり密着しやすく、ズレにくいのもポイント。時間の経過とともに透明感が増していくユニークな使用感も人気です。
忙しい毎日でも、シートマスクなら貼るだけで効率よくスキンケアができます。今は保湿だけでなく、5-ALAやPDRN、コラーゲンなどの注目成分を手軽に取り入れられる時代。自分の肌悩みやライフスタイルに合わせて使い分けながら、40代からの肌づくりに役立ててみてはいかがでしょうか。＜text＆photo：Hiromi Anzai＞
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