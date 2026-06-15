◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組 日本２―２オランダ（１４日、ダラス競技場）

【ダラス（米テキサス州）１４日＝ペン・岩原正幸、金川誉、後藤亮太、岡島智哉、カメラ・今成良輔、山崎賢人】８大会連続８度目出場の日本は、過去３度準優勝のオランダとの初戦を２―２で引き分けた。キャプテンのＤＦ板倉滉がベンチスタートとなり、代わってゲームキャプテンを務めたＭＦ堂安律は、２度のリードを奪われてもチームが崩れなかった試合を「失点後もチームで集まり、話し合いながらじれずにやれた。技術、戦術関係なく、メンタル的に非常に成熟したチームになっているし、かなり手応えのある勝ち点１かなと思います」と振り返った。

遠藤航の負傷離脱によりキャプテンを引き継いだ板倉がベンチに控える中、右ウィングバックで先発した堂安が腕章を巻いた。「このキャプテンマークは、遠藤航のものなので。僕自身は重く考えるより、今自分ができることをやろうと思っていました」

この日の最重要タスクは、オランダの左ＦＷハクポを封じることだった。堂安が守る右サイドから、得意のカットインで攻撃の起点をつくるＰＳＶ時代の元同僚に食らいつき、決定的な仕事は許さなかった。

「我慢比べのゲーム。（ハクポ、マーレン、ダンフリーズと）元チームメートばっかりで、こいつらうざいなって思いながらやっていましたし、守備に追われることが多かったですけど、やることをやろうと」

タフな展開の中で堂安が称賛したのが、２シャドーで先発したＭＦ久保建英と前田大然の献身性だ。特に右サイドで縦関係を組んだ久保とは「僕が縦を切って、中に行けばタケ（久保）が見るというのは、チームとして練習してきた。本当に素晴らしい働きをしてくれた」とうなずいた。同じく左サイドで守備奔走を見せた前田も含め、「シャドーでのタケと大然のがんばり、彼らふたりがいなければおそらく（守備は）持っていない。彼らふたりが、僕的には影のＭＶＰだと思います」と、泥臭く戦った仲間たちへ最大級の賛辞を贈った。（金川 誉）