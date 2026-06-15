1次リーグF組

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）で1次リーグF組の日本は14日（日本時間15日）、米テキサス州ダラスでオランダと激突。2-2ドローで勝ち点1を獲得した。中継したNHKで解説を務めた元選手は、試合後にXを更新。公開された写真に、賛辞が集まった。

強豪オランダとの1次リーグF組初戦。前半は0-0で折り返し、後半5分にオランダが先制すると、7分後に日本は中村敬斗のゴールで同点に追いついた。

後半19分に勝ち越しを許したが、後半途中出場の伊東純也、小川航基らが躍動。伊東が獲得したコーナーキック、小川のヘディングから後半43分に鎌田大地の同点弾が生まれた。

劣勢でも諦めずに得た貴重な勝ち点1。試合後、NHKで長友佑都にインタビューしたのは、解説を務めた林陵平氏だった。

東京ヴェルディや柏レイソルなどでプレーした林氏は、長友と明治大の同期。試合後にXを更新し、「次に繋がる勝点1！バモス日本！！」とし、長友と笑顔で肩を組む写真を公開した。

夢舞台での2人には、視聴者の視線も集中。Xでは「林さんと長友さんのツーショあちぃぃぃぃ」「林と長友が一緒の画面にいるのなんかいいね」「やっぱり長友さんへのインタビュアーは林さんなのねw」などの声が上がった。

日本は20日（日本時間21日）にチュニジアと対戦する。



（THE ANSWER編集部）