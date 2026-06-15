バイオリニストの竜馬が１４日、インスタグラムを更新し、サッカー日本代表の森保一監督にオリジナル曲「その先へ」を披露し、激励したことを明かした。サッカー北中米Ｗ杯の国内合宿時にＪＦＡ夢フィールド（千葉市）を訪問。森保監督のためだけに制作した“世界に一枚だけのＣＤ”を贈った。

竜馬はＮＨＫ大河「龍馬伝」「天地人」や映画「ＡＬＷＡＹＳ 三丁目の夕日」「海猿」など、３００本以上の映像作品の演奏に携わるバイオリニスト。昨年のＭＬＢ東京シリーズの開幕戦・カブスＶＳドジャース（東京ドーム）では、自身が率いる「竜馬四重奏」としてオープニングセレモニーに出演している。

森保監督と初めて出会ったのは２０２３年８月、佐賀県内で行われた講演会だった。自身がオープニングアクトを務めた縁で楽屋を訪れた際、「龍馬伝」の演奏を披露。森保監督から「『龍馬伝』は試合前に必ず聴く１０曲のリストに入っている」という言葉を掛けてもらったという。

その後も交流は続き、２４年３月にＪＦＡ夢フィールドに招かれると、約３０分にわたって対話が実現。「私たちはフットボールで世界と闘い勝つことで、日本人も凄いんだ、やれるんだという誇りを伝えたい」という監督の言葉に心を動かされ、「その先へ」の制作につながった。

同曲は、日本人として世界に挑み続ける森保監督の姿、その挑戦、苦悩、そして栄光の軌跡に共鳴した竜馬が、その想（おも）いを表現したもの。初戦のオランダ戦を前に「いよいよ始まるＷ杯。いち日本人として心から応援しています。日本一丸となり、その先へ！」とエールを送った。