俳優・堤真一主演のＴＢＳ系日曜劇場「ＧＩＦＴ」（日曜・午後９時）が１４日に最終回を迎え、世帯平均視聴率が７・６％を記録したことが１５日、分かった。個人視聴率は４・４％。だった。（数字は関東地区、ビデオリサーチ調べ）

４月１２日の初回は９・４％でスタートした今作。完全オリジナルストーリーで脚本は金沢知樹氏が担当。堤は２７年ぶりに日曜劇場で主演を務めた。

同ドラマはパラスポーツの車いすラグビーが舞台。堤が演じるのは“天才すぎる”頭脳と知識を持ち合わせた大学の准教授・伍鉄。弱小チームに立ちはだかる難問の答えを導き出しながら、本気で心と身体をぶつけ合うことで仲間、家族の大切さ、そして愛を知っていくストーリー。山田裕貴、有村架純、本田響矢らが共演した。

最終回。決勝戦は「ブルズｖｓシャーク」に決まった。しかし、涼（山田裕貴）が亡くなったことを受け、世間は責任を問う声で荒れる。大会本部が緊急会議を開く中、伍鉄（堤）をさらに追い込む記事が萩森の策略で出てしまう。それを受け決勝戦は中止になりかけ…。そんな中、人香（有村架純）は涼の家を訪れ涼の残した想いに心動かされる。そしてある行動に出る。はたしてブルズは「シャークに勝って日本一」になれるのか？天才宇宙物理学者・伍鉄が出す最後の答えとは…という展開だった。