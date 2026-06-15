【専門家の目｜太田宏介】日本はオランダと2-2ドロー

日本代表は現地時間6月14日（日本時間15日）、アメリカ・ダラススタジアムで行われた北中米共催ワールドカップ（W杯）の初戦オランダ代表戦に、2-2で引き分けた。

現地で同戦を観戦していた元日本代表DF太田宏介氏は「オランダに全く引けを取ってなかった」と、この試合を総括した。

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非常に大きな勝ち点1となった。オランダとの大事な初戦となった日本は序盤、ボールを握られチャンスを何度か作られた。立ち上がり3分にはペナルティーエリア内に入り込まれて、FWドニエル・マレンに強烈な右足シュートを許したが、GK鈴木彩艶がファインセーブでチームを救った。前半15分頃までは押し込まれて劣勢だったが、太田氏は意外な感想を口にした。

「前半耐えながら、オランダの時間があればすぐにボール持たれてっていう感じでしたけど、最終ラインの距離感がめちゃくちゃ良かったので、現地で見ていて、あまりここから得点が生まれる匂いはしなかったです。オランダのストロングである両ウィングのところは、堂安選手もガクポに対して良い間合い取っていたと思うし、上田選手のパスコースの消し方も良くて、ファン・ダイクも出しどころに結構困ってたと思うんですよね」

前半は0-0で折り返した展開に「こういう時間を続けて、後半15分過ぎくらいから勝負に入るんだろうなって思っていた」と予想していたが、後半立ち上がりの5分にクロスからDFフィルジル・ファン・ダイクにヘディングで先制点を決められてしまう。ただ、太田氏はその直後の日本代表の姿に着目。「一本やられちゃいましたけど、その後のリアクションもすごく良かった」と振り返った。

日本は後半14分にMF中村敬斗が同点ゴールを奪取。同19分にFWクリセンシオ・サマーフィルに勝ち越し弾を許した。日本は1-2とリードを許した後半21分にMF伊東純也を、同30分にはDF冨安健洋、DF菅原由勢、FW小川航基を次々に投入。これが日本のターニングポイントとなったと太田氏は言う。

「途中出場した伊東選手、冨安選手、菅原選手の右サイドの関係が凄く良くて活性化されましたよね。あれぐらいから会場の雰囲気もすごい変わって、押せ押せムードになったので、そこに追いついていけたのかなっていう感じですかね。オランダもアケを入れて5バックにして守備に回ったけど、そのオランダに対してあれだけ猛攻を仕掛けられたっていうのは、内容としてはすごく良かったです」

そして、森保監督の采配がズバリ的中。右サイドを何度も崩して得たコーナーキックから小川のヘディングシュートが鎌田大地に当たり、ゴールネットへと吸い込まれ、再び同点に追いついた。

「あのタイミングで小川選手出したっていうところで、『あ、塩貝じゃないんだ』って僕は思いました。でも、あそこで完全に流れを変えたと思うので、やっぱりワールドカップでの経験とか、ああいう森保さんの勝負強さはさすがですね。2大会連続采配の恩恵というか。1回経験しているし、前回大会も苦しい展開でしたけど、その経験は間違いなくいきてますね。ドあの時の感覚というか、日本の力が付いてきているな、というのはまじまじと感じました」と、森保監督の采配に舌を巻いた。

「2-2でしたけど、個人の局面は、全然負けてないし、一つ一つのプレーが世界基準というか、全く引けを取ってなかった。あとは超満員のスタジアムの中で、日本のサポーターの人たちの熱量と声量もすごかったです。ピッチにいる選手たちもチャントを煽っていたし、全員で最後まで戦った感がものすごくありました」

次節は中6日でチュニジアとの対戦となる。「今日よりもボール持ててチャンスもたくさん作れると思う。何より、これまでやってきたこと、何か変わるっていうよりは、この勢いそののままに叩いてほしいですね」と期待を寄せた。貴重な勝ち点1を獲得した森保ジャパン。「この勝ち点1はめちゃくちゃ大きいです」と太田氏が言うように、残りの2試合で1勝を挙げられれば決勝トーナメント進出が大きく近づく。日本代表がチュニジア戦で同様なパフォーマンスを見せてくれるのか注目だ。（FOOTBALL ZONE編集部）