ハロー！プロジェクト所属のアイドルグループ「juice＝Juice」が14日放送のABC・テレ朝系「EIGHT-JAM」（日曜後11・15）に出演。グループ内でのルールを語った。

この日は「＝LOVE]「CANDY TUNE」と登場。所属事務所の違う3組総勢28人が奇跡の共演を果たした。中でも2013年デビューの一番先輩がJuice＝Juice。13年間でメンバーを入れ替えながら、現在は15〜25歳の11人で活動している。

アイドルプロデューサーのもふくちゃんから「ハロー！プロジェクトはめちゃくちゃ縦（社会）」と上下関係の厳しさを指摘され、全員がうなづいた。

この日のひな壇の並び順も、下段からキャリア順に着席。井上玲音は「入り時間もメーク時間も先輩が一番後になってる」と明かし、メークの開始時間は最初と最後で2時間ほどの差があると話した。

これに元アイドリング!!!の朝日奈央から「私はアイドル時代、先輩と髪形がカブらないように何となく若干変えたりしてた。（ヘアメークの順が）後輩からとなるとそういうのが難しくないですか？」と問われ、最年少の中学3年生・林仁愛は「もう髪形が固定されてるんですよ。絶対これって決まってるんで」と返答。衣装によってそれぞれの髪形が決まおり、ツアーのときは自由といい、井上は「あうんの呼吸でカブってるなと思ったらちょっと変える」と説明した。

逆に「＝LOVE」は髪形がカブるのは「むしろウェルカム」だといい、高松瞳が「髪形一緒だから一緒に写真撮ろうみたいな」と笑顔。アンタッチャブル・山崎弘也から「ハロプロが良くないみたいな言い方」とツッコまれ、全員で必死に否定し、野口衣織は「私たちみんな同期なので、そういう意識がないのかも」と釈明していた。