俳優の賀来賢人（36）が14日放送のフジテレビ「突然ですが占ってもいいですか？」（日曜深夜1・00）にゲスト出演。好きになったら一筋であることを明かし、妻で女優の榮倉奈々（38）との関係性を語った。

占い師の彌彌告（みみこ）氏が「思ったことがすぐ顔とか体の動きに出やすい賀来さんなので、微妙な癖を奥様が見破っている。先回りしてくれる人を奥さんにしたはず」と占うと、賀来は「そうなんです。全てにおいて握られていますね」とうなずいた。

彌彌告氏は「気持ちも楽な上で相談もしやすいので、ベストコンディションでいられるのは基盤をしっかり守ってくれる奥様がいるから」と指摘。賀来は「これはいい放送回ですね。完璧」と笑顔を浮かべた。

スタッフが「先回りされる？」と聞くと、「もう全部ですよ。最初からそう。僕がずっとついていっただけです。けっこう重大な決断の時も妻に相談した時の返しがいまだに残ってる。秀逸なんですよ。的確」と明かした。

賀来と榮倉は2016年8月に結婚したことを公表。17年6月に第1子、21年2月に第2子が誕生した。