最悪1.8万人の死者想定　首都直下地震に備えマンション防災強化が広がる　夜間訓練や仕切り板破る訓練も　政府は“在宅避難”推奨

政府は首都直下地震の新たな防災対策として、避難所の過密を防ぐ“在宅避難”を推奨している。

マンションでは、夜間の災害対策本部の設置訓練や階段をのぼる訓練など、住民主体の備えが進んでいる。

夜間の対策本部立ち上げ

政府が2025年に発表した被害想定によると、首都直下地震では最悪の場合、死者は1万8000人と想定されている。

政府は被害想定を受けて、12日に新たな防災対策の基本計画を公表した。

新たな目標として政府は“在宅避難”を掲げている。

その対策の1つである「マンション防災」を取材した。

東京・江戸川区の大規模マンション「なぎさニュータウン」。

夕方、管理人が不在となった時間帯に始まったのは訓練だ。

参加者：

何やるの？

防災会副会長：

夜間訓練。

参加者：

歌、歌うの？

防災会副会長：

歌わない。歌っちゃダメ（笑）

集まったのは、お年寄りを含むこのマンションの住民。訓練に初めて参加する人もいる。

防災会の会長：

きょうは夜間訓練ということで、夜、地震が起こったときに災害対策本部を立ち上げるということで集まっていただきました。

訓練のシナリオは、平日の夜、大地震が発生。これまでの訓練で主要メンバーだった人たちは、帰宅困難で来られないという設定からスタートする。

備蓄倉庫にしまってある「災害対策本部立ち上げ手順」と書かれたアクションカードだけを頼りに、普段マンションの自治会で防災を担当していない人たちが中心となって行う訓練だ。

訓練ではトラブルも…

なぜ今、マンションでのこうした訓練が行われているのか。

14日に閣議決定した新たな防災対策基本計画。

その中で政府は、避難所に人が集まりすぎることを防ぐ在宅避難を推奨している。

その対策の1つが、マンション防災だ。住民だけで、いかにスムーズに避難ができるのか。取り組みを行っている住民たちを取材した。

副会長：

それでは、防災倉庫の中に入っている赤いテープが入っている備品を、小ホールの方から持って行っていただいて、舞台前に皆さん置いてください。必要な人はヘルメットかぶってください。はい、ポータブル電源。これ最初。先に入って中を照らして。重いっす。

参加者：

灯りいるよ。私が灯り係です。

真っ暗な会議室に備品を持ち込み、ライトをつけていくと、手づくりの対策本部ができてきた。

参加者：

壁側のテーブルに号棟用の連絡用の備品を用意します。テーブルの上に置いてください。

参加者：

これ号棟用？

参加者：

災害対策本部備品。

参加者：

いやいや、号棟用。

順調に作業を進めるが、トラブルもある。

参加者：

これは無線機ですね。本部と会話をするための無線機になります。

取材班：

苦戦していますか？

参加者：

はい、配線やったことないんで…。写真を見ながらやってるんですけど、なかなか難しい。

無線機の設置がうまくいかなかったり、設置した電気が急に切れたりすることもあった。

無線機の声：

本部用トランシーバーテスト。音声いけますでしょうか、どうぞ。

参加者：

いけまーす。

無線機の声：

チャンネル1、感度良好です。

開始から約30分。災害対策本部は、住民の手で立ち上がった。

副会長：

正味時間30分。良い成績だと思います。前はもうちょっとかかったから。

参加者：

大変だったよ。

参加者：

全然汗かいてないじゃん。

参加者：

いやいやいや、冷や汗をいっぱいかきました。

訓練後に行った反省会では、ガイドラインについて今よりも分かりやすく掲載してほしいなどの意見が交わされた。

階段のぼりや仕切り板破壊の訓練も

こうしたマンション防災は、ここだけではない。

東京・中央区、勝どきのタワーマンションでは、屋内階段をひたすらのぼるイベント、その名も「健脚さんチャレンジ」が行われた。

地震でエレベーターが長期間止まったと想定し、43階、804段をのぼり切れるかに挑む防災訓練だ。有事の際の体験をしてもらい、防災意識の向上につなげる狙いだ。

さらに別のマンションでは、警察や消防が駆けつけられないケースを想定して、ベランダにある隣の部屋との間の仕切り板を蹴破る訓練も行われた。

政府の新しい基本計画では、年1回以上防災訓練を行うマンションの割合や、食料を3日分以上備蓄している家庭の割合を、いずれも100％にすることを目指している。

在宅避難が増えることで、地震の後も自宅やマンションにとどまれる人を増やし、避難所の過密や、そこでの体調悪化、災害関連死のリスクを少しでも減らすことが狙いだ。

取材班：

災害に備えるために大事な心がけって何ですか？

参加者：

やっぱり「思いやり」だろうな。自分のみならず、自分が助かったら人を心配してやるという心だよ。大事なことだ。みんながそう思ってくれれば、街は守れるよ。俺はそう思ってる。

首都直下地震に備える一歩は、住民同士の自助や共助への備えから始まっている。

政府が掲げる大きな目標は、首都直下地震での死者数を「半数以下」とすることだ。

具体的な対策については、感震ブレーカーを2035年度までにおおむね設置することや、家具の固定率と食料・飲料水を3日分以上備蓄する家庭の割合を今後10年で100％にすることを目指す。

一人一人が実際に行動に移さなければ被害を減らすことはできない。いざというときのための備えが大事になる。

（「イット！」6月12日放送より）