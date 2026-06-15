蒼井そら、「自分の子どもに同じ職業を勧める？」に真摯に回答「子どもにあえて…」
元セクシー女優でタレントの蒼井そらが、14日までに自身のXを更新。自身が生まれ変わったら、また自分の子どもに同じ職業を勧めるかという一般ユーザーの質問に回答した。
【写真】カ、カオス…蒼井そらに“関係を”カミングアウトされた芸能人
蒼井は、現役のセクシー女優が海外で入国を拒否されたという騒動に言及するなかで、一般のユーザーから「もし生まれ変わっても またAV女優やりますか？自分の子供にも同じ職業進めますか？やらないと答えるなら そう言う事なんじゃないですか？」（原文ママ）という質問が寄せられた。
この質問に対し、蒼井は「25年前とは時代が違うからなぁ。生まれ変わった時の環境によるかなぁ」としたうえで「子どもにあえて勧めたりしないけど、子ども自身考えてこの世界でトップ取ってやるって気持ちや、リスクとか分かった上で何か強い思いがあるなら頑張ってみれば？って思うかな」と自身の巻絵を真摯に回答。
続けて「人に流されやすい性格だったり、自分の意思じゃないと思った時はちゃんと話し合うとかかなぁ」とまとめた。
【写真】カ、カオス…蒼井そらに“関係を”カミングアウトされた芸能人
蒼井は、現役のセクシー女優が海外で入国を拒否されたという騒動に言及するなかで、一般のユーザーから「もし生まれ変わっても またAV女優やりますか？自分の子供にも同じ職業進めますか？やらないと答えるなら そう言う事なんじゃないですか？」（原文ママ）という質問が寄せられた。
続けて「人に流されやすい性格だったり、自分の意思じゃないと思った時はちゃんと話し合うとかかなぁ」とまとめた。