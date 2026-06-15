岡田紗佳、出身大学明かす 全国模試の順位も告白 出川「えぇーー!?」
プロ雀士でモデル・タレントの岡田紗佳（32）が、13日放送のテレビ東京『出川哲朗の充電させてもらえませんか？』に出演。出身大学を明かした。
【写真】スカートをまくり上げ…岡田紗佳が公開した美脚ショット
今回は、島根県出雲市〈日御碕灯台〉からスタートし、鳥取県の金持（かもち）神社のゴールを目指す充電旅だった。
食事中に、出川が「女性タレントで目指している人っていうのは誰なの、目指しているというか」と質問。これに岡田は「ゴーイングマイウェイで、誰にもなったことないような人になりたいですね」と答えた。
それを聞いた出川が「あぁ、なんかすごいね」と感心した様子。岡田は「だって、その人の下位互換にしかなれない。その人になりたいって言っちゃったら」と理由を説明した。
出川は「カイゴカン？」と意味を理解できなかった様子で「すげぇなぁ、ちゅうか、カッコいいし、そういう言葉もちゃんと使えるんだ」と驚いていた。「またこれを言うとあれを言われるんだけどさ…」と話すと、岡田は「学校？学校っすか？」と察し、「青学生です。青学です」と出身大学を明かした。
これに出川は驚き。続けて岡田が「私、全国模試6位取ったことあります」と伝えると、出川は「えぇーー!?」と驚きを隠せない様子だった。
【写真】スカートをまくり上げ…岡田紗佳が公開した美脚ショット
今回は、島根県出雲市〈日御碕灯台〉からスタートし、鳥取県の金持（かもち）神社のゴールを目指す充電旅だった。
食事中に、出川が「女性タレントで目指している人っていうのは誰なの、目指しているというか」と質問。これに岡田は「ゴーイングマイウェイで、誰にもなったことないような人になりたいですね」と答えた。
出川は「カイゴカン？」と意味を理解できなかった様子で「すげぇなぁ、ちゅうか、カッコいいし、そういう言葉もちゃんと使えるんだ」と驚いていた。「またこれを言うとあれを言われるんだけどさ…」と話すと、岡田は「学校？学校っすか？」と察し、「青学生です。青学です」と出身大学を明かした。
これに出川は驚き。続けて岡田が「私、全国模試6位取ったことあります」と伝えると、出川は「えぇーー!?」と驚きを隠せない様子だった。