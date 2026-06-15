俳優の坂東龍汰（29）が、14日放送のTBS系「情熱大陸」（日曜後11・00）に出演。知られざる下積み時代を語った。

1997年に米ニューヨークで生まれ、3歳で北海道へ移住。18歳までの15年間、地元のシュタイナー学園では芸術や自然との触れあいを重視する環境で社交ダンスなどに親しみ、2016年に行った高等部での卒業演劇が俳優を目指す原点となった。

その後、19歳の時にアルバイトで貯めた100万円を手に上京。自身を売り込むポートフォリオを事務所に送付し芸能界入りすると、2024年のドラマ「ライオンの隠れ家」で発達障害のある若者を演じて注目を集め、昨年公開の映画「爆弾」（監督永井聡）では、手柄に飢える警官役で日本アカデミー賞新人俳優賞を受賞した。

同番組で、上京後の売れない時期をともに過ごしたという俳優、シンガー・ソングライターの山岸健太は「僕はよく泊まりに行ってたんです、お金がないから」と振り返った。

そして「シャワーを浴びさせてはくれなかったんだけど、坂東自身も金がなかったから」と苦笑い。「横からめっちゃ風が入ってくる…」と当時の住まいに触れると、坂東は「真冬の家賃4万円の、風がビュービュー入ってくる家で。暖房もつけられない、お金がないから」と明かした。

そのため撮影スタッフが「1年間そんな…結構すぐ事務所が決まったんだと思ってました」と驚きを伝えると、坂東は「全然。毎日原宿でスカウト待ちしてたし」と告白。山岸は「聞いたことなかった」と意外な様子だった。