サッカーのワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会は１４日（日本時間１５日）、８大会連続８度目の出場となった日本が米ダラスで１次リーグＦ組の初戦に臨み、準優勝３度のオランダと２―２で引き分け、勝ち点１を手にした。

キーマンの両ウィングが得点演出

Ｗ杯準優勝３度を誇るオランダの伝統のシステムは「４―３―３」で、両ウィングが攻撃のキーマンとなってきた。この日も、その２人が得点を演出した。

５１分の先制点は左のハクポの突破がきっかけとなった。縦への動きから斜めに鋭く仕掛け、倒されてＦＫを獲得。このこぼれ球から、右クロスに主将のファンダイクが頭で合わせた。

２点目は右のサマーフィルだ。６４分、ペナルティーエリアに入ったところでパスを受けると、密集をものともせず左足を振った。低い弾道のシュートは、遠いサイドのポストに当たりゴールに吸い込まれた。

大会前の親善試合では決定力不足が目立ったが、攻撃面の不安はひとまず払拭（ふっしょく）した。ただ、２度のリードを追いつかれて、勝ち点は１にとどまった。ファンダイクは「今は（次の）スウェーデン戦に集中する。大会を通じて成長していかなければならない」と語気を強めた。（平沢祐）

オランダ・クーマン監督「非常に悪いタイミングでゴールを奪われた。引き分けという結果を過小評価している人が多いかもしれないが、日本は非常に成長しているチームで、決して悪い結果ではないと思っている」