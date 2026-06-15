犬の拾い食いによる死亡事故5つ

拾い食いの事故は、「中毒」「尖った異物」「薬剤」「毒餌」「腸閉塞」のパターンで特に重症化しやすい傾向があります。似たような事例を知っておくだけで、散歩ルートや家の中の管理を見直すきっかけになります。

1.落ちていた食べ物にタマネギなど有害食材が混ざっていた

散歩中に犬が拾った残飯には、犬のとって有毒な食材が含まれており、急激に体調が悪化したケースが報告されています。

人の食べ物は味付けが濃いだけでなく、犬には毒性となり得る材料が混ざっていることがあります。

2.竹串・つまようじなどを飲み込み消化管を傷つけた

屋台の串や竹串といった「尖った異物」は、胃や腸の壁を内側から突き破る「消化管穿孔（せんこう）」を引き起こし、お腹の中に細菌が漏れ出す致死性の「腹膜炎」へと直結します。夏祭りやイベント後の路上は、特にこれらのゴミが散乱しやすいため、足元を厳重に警戒しましょう。

3.草や落ち葉に付着した除草剤・農薬で中毒を起こした

草むらで葉を口にした後、嘔吐やけいれんなどで急変し、薬剤中毒が疑われたケースが報告されています。

散布直後でなくても成分が残っていることがあり、見た目だけでは危険を判断できないのが落とし穴です。「いつも通る道だから安全」という思い込みが、事故につながることがあります。

4.毒物が混入された食べ物を口にして急変した

散歩中の拾い食いが、故意に置かれた可能性のある毒物によって急変・死亡につながったとして報じられたケースや、地域ぐるみの注意喚起が出た例も存在します。

毒餌が疑われる地域や不審な食べ物がある場所では、「拾わせない」「近づかせない」を最優先にすることが大切です。

5.家庭内の誤食

拾い食いの事故は、屋外だけでなく家の中でも起こります。チョコレートなど中毒リスクのある食べ物、発酵が進む生のパン生地、布・綿・ひも類などは腸閉塞の原因になり、重症化するケースがあります。

「家の中は安全」という油断が、思わぬ事故を招くことがあります。

事故が起きやすい場面

拾い食いの事故は、特定の場所で起きやすいパターンがあります。「まさかここで」と思うような場所でも、犬にとっては魅力的なにおいが漂う"宝の山"に見えていることも。

よく行く場所が含まれていないか、一度確認してみましょう。

散歩中の道ばた、草むら、ゴミ置き場 イベント後の路上（屋台の串や食べ残しが落ちやすい） 家の中の台所、テーブルまわり、ゴミ箱周辺

多くは「一瞬のスキ」によって起こり、発見が遅れるほど重症化しやすいとされています。「まさかうちの子が」と思っていても、拾い食いは犬の本能的な行動です。どの犬にも起こり得ることとして備えておきましょう。

今日からできる現実的な予防策

拾い食いを「ゼロにする」のは難しくても、リスクを大きく下げることはできます。特別な準備が必要なものはほとんどなく、今日から意識するだけで変わることばかりです。

愛犬を守るために、できることから一つずつ取り入れてみましょう。

散歩中は"口に入れさせない環境"を先に作る

ゴミが多い道、イベント後の路上、農薬散布が疑われる草地などは、できるだけ避けるのが基本です。拾いやすい場所ではリードを短めに持ち、犬より先に危険物を見つける意識を持ちましょう。

「ちょうだい」「放して」を日頃から練習しておく

拾った瞬間に無理に取り上げようとすると、反射的に飲み込んでしまう子もいます。おやつと交換する形で「放すと得をする」を繰り返し教えておくと、いざというときの成功率が上がります。

拾い食い防止グッズを検討する

呼吸や水分摂取を妨げにくいバスケット型の口輪は、「罰」ではなく「安全対策」として活用できます。拾い食い癖が強い子や、危険物が多いエリアを歩く場合は、現実的な選択肢として考えてみましょう。

家の中も「落ちている＝食べる前提」で整える

床に落ちやすい小物、ゴミ箱、食卓の食べ残し、ひもや布、危険な食材は「犬の届く範囲に置かない」を徹底します。「ちょっとだけ」「すぐ片付けるから」が事故につながります。

「もしかして食べたかも」と思ったら、記録して早めに相談する

食べた物の種類・量・時刻・現在の様子（嘔吐・元気・呼吸）をメモし、可能なら現物や写真も残しておきましょう。情報が多いほど獣医師の判断が早くなり、対応も迅速になります。

まとめ

犬の拾い食いは、有害食材による中毒、竹串などの尖った異物、除草剤・農薬、毒物混入の疑い、家庭内の誤食など、さまざまな形で命に関わる事故につながることがあります。

事故は「一瞬のスキ」で起こるからこそ、危険な場所を避ける、放す練習をしておく、必要なら防止グッズを使う、家の中を安全に整える――この積み重ねが大切です。「うちの子は大丈夫」ではなく、「どの子にも起こり得る」という前提で備えることが、愛犬を守る第一歩になります。

(獣医師監修：寺脇寛子)